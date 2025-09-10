Insamlingen nådde målet med råge: "Otroligt"

Lotta Gustafssons vänner startade en insamling till förmån för ALS-forskningen via Börje Salmings ALS-stiftelse och samlade in 69 400 kronor. Foto: Privat

Vimmerbybon Lotta Gustafsson gick bort i ALS i mars. För att hedra Lottas minne sprang hennes stora kompisgäng Tjejmilen i lördags och samlade in pengar till förmån för ALS-forskningen. Insamlingen nådde målet med råge. – Insamlingen landade på 69 400 kronor, säger Josefine Eek.

Efter en kamp mot den muskelnedbrytande sjukdomen ALS avled Lotta Gustafsson från Vimmerby i en ålder av endast 58 år i mars tidigare i år.

Ett stort gäng med nära koppling till Lotta och hennes familj startade i ett tidigt skede en insamling till förmån för ALS-forskningen via Börje Salmings ALS-stiftelse och bestämde sig för att de skulle hedra Lottas minne genom att springa Tjejmilen i början av september i år.

En grupp om 30 kvinnor med koppling till Lotta sprang Tjejmilen i lördags.

– Det var jättetrevligt och jag tror att det var behövligt för alla. Det var härligt att få ses och umgås och ha trevligt. Samtidigt tänkte man mycket på Lotta eftersom hennes dotter Andrea sprang loppet och hennes son Jesper hejade på oss under loppet. Det är klart att det var mycket känslor, säger Josefine Eek.

Hur var loppet att springa i lördags?

– Det var jättekul, häftigt, bra uppstyrt och mycket publik längs vägen. Många såg våra tröjor och skrek ”heja Team Lotta” och ”stanna, jag vill scanna QR-koden”. Det var kul att vi blev uppmärksammade med våra tröjor för det var det vi ville, säger Josefine Eek.

Insamlingen nådde målet med råge

När insamlingen drog igång i mars var målet att samla in 5 000 kronor. Det var en notering man uppnådde på bara någon timme och insamlingsmålet har höjts några gånger längs vägen. Det slutgiltiga målet var 58 000 kronor för att Lotta blev just 58 år. Insamlingen landade på totalt 69 400 kronor.

– Det är otroligt. Först satte vi 5 000 kronor som mål och sedan steg det så mycket att vi hade 58 000 kronor som mål. När vi hade sprungit i mål allihopa gick det precis över till 58 000 kronor och det fortsatte att rulla in pengar under hela helgen. Det är jättebra

Kompisgänget har funderingar på att springa Tjejmilen nästa år igen och göra det till en tradition.

– Vi funderar på om vi kanske ska springa nästa år igen, men inte göra någon sån här stor grej av det. Då kan man tävla mot sig själv och mot resultatet man fick i år och se om man blir bättre nästa år.