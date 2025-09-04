KLARTECKEN FÖR VEMABS NYA JÄTTEPROJEKT

Ett enormt projekt står för dörren och tanken är att den nya återvinningscentralen ska stå klar sommaren 2027. Nu har miljö- och byggnadsnämnden gett bygglov till VEMAB:s stora projekt. – Vi inväntar att bygglovet vinner laga kraft och kommer sedan ha ett startmöte, säger vd Olle Fogelin.

Den nuvarande avfallsanläggningen i Vimmerby har varit lokaliserad till Toppesten, cirka tre kilometer norr om staden, sedan mitten av 1960-talet. Deponering av avfall upphörde på nyårsafton 2004 och sedan dess har anläggningen enbart fungerat som återvinningscentral.

Redan 2019 inleddes arbetet med att sluttäcka anläggningen och i det efterföljande utredningsarbetet ingick att hitta en lämplig plats för Vimmerbys nya återvinningscentral.

I februari 2020 var lokaliseringsstudien färdig och hade då utrett fem föreslagna platser där kommunen redan ägde marken. Tidigt försvann flera alternativ och i december 2021 togs beslut om att gå vidare med Toppesten av politiken. Samma område hade Vimmerby Energi- och Miljö AB själva redan förordat ett år tidigare.

Det handlar alltså om ett område några hundra meter söder om den befintliga återvinningscentralen och något närmare staden.

"Beslutad investering"

Infarten till den nya återvinningscentralen, som i dag är ett skogsområde, kommer vara från Snokebovägen några hundra meter innan den nuvarande.

Väldigt lite har de senaste åren kommit fram om den nya återvinningscentralen. Vår tidning gjorde en längre intervju med VEMAB:s vd Olle Fogelin kring läget.

– Det är en beslutad investering i styrelsen och väl förankrad i ägarkretsen. Det har publicerats en upphandling och det ligger nu ute en förfrågan om en totalentreprenad. Tomten vi pratar om är granne med den befintliga och det ska bli en väldigt fin och modern anläggning. Vi har jobbat med förstudie, förprojektering och gjort en kalkyl som vi hoppas håller. Det är en stor investering, sa Olle Fogelin i maj när vår tidning gjorde en längre intervju med honom.

I juli kom det slutgiltiga beslutet kommunicerat av VEMAB. Då hade upphandlingen av entreprenaden genomförts och det stod klart att Gilbert Gustafssons entreprenadfirma vann med ett anbud strax under 50 miljoner kronor. Totalkostnaden för VEMAB väntas uppgå till maximalt 67 miljoner kronor. Det är taket man har satt för projektet.

– Det känns skönt att vi nu efter en lång utredning av hur framtidens återvinningscentral ska utformas och placeras äntligen är i mål. Nu bygger vi en återvinningscentral som gör det enklare för invånarna att återvinna och samtidigt får vi en stor förbättring av arbetsmiljön för vår personal, kommenterade vd Olle Fogelin i somras.

Granne inte nöjd

När tidsplanen presenterades förklarade man att avsikten är att den nya återvinningscentralen ska stå klar till sommaren 2027. Nu är ett stort steg på vägen taget. Miljö- och byggnadsnämnden fattade på sitt senaste sammanträde beslut om att bevilja bygglov för den nya anläggningen.

"Åtgärden bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte utgöra en olägenhet för omgivningen. Lokaliseringen bedöms vara lämplig med hänsyn till den verksamhet som kommer att bedrivas på området", skriver nämnden i sin motivering.

En granne till fastigheten har inkommit med synpunkter och motsatt sig etableringen. Grannen anser att placeringen är olämplig ur miljö- och förnuftsperspektiv och har uttryckt oro över ökad trafik och buller. Dessutom har grannen betonat vikten av att skapa bättre ridvägar och hantera jämställdhetsfrågor.

VEMAB:s vd Olle Fogelin är försiktig kommentarer och vill invänta överklagandetiden, som är fyra veckor.

– Vi inväntar att bygglovet vinner laga kraft, sedan kan vi köra igång. När allt är klart kommer vi ha ett startmöte, säger han.

När kan spaden sättas i backen?

– Så fort vi har alla tillstånd. När vi har bygglovet bör det inte ta alltför lång tid.

Till hösten?

– Det är vår förhoppning.

VEMAB:s nuvarande anläggning ska vara sluttäckt under 2029.