FASTIGHETSÄGARE HOTAS AV VITE PÅ 80 000

De fyra fastighetsägarna hotas av vite på totalt 80 000 kronor. Genrebild. Foto: MostPhotos

Fyra fastighetsägare i Hultsfreds kommun måste städa upp på sin tomt. Annars kommer de beläggas med kraftiga viten.

Totalt får man krav på åtta olika punkter. Det handlar om bildäck, möbler, metallskrot, husgeråd, trä, plastprodukter och metall som nu ska hanteras på lämpligt sätt. Prylarna ska antingen lämnas till godkänd avfallsmottagare, säljas, flyttas eller placeras inomhus.

För varje punkt som inte åtgärdas riskerar ägarna av fastigheten vite på 10 000 kronor.

Tidsfristen är satt till två månader i ett beslut av miljö- och byggnadsnämnden i Vimmerby/Hultsfred.

Förvaltningen har gjort flera inspektioner på fastigheten och fått beslut mot sig tidigare som inte har följts. Nu skärper nämnden tonen och adderar ett vite. Det första klagomålet runt nedskräpning på fastigheten kom i januari 2023, innan de nuvarande ägarna tog över fastigheten.