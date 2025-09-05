05 september 2025
Lex Maria-anmäler efter stöld och sexuella trakasserier

Region Kalmar län har gjort dubbla lex Maria-anmälningar mot medarbetare vid Länssjukhuset i Kalmar. Foto: Arkivbild

Lex Maria-anmäler efter stöld och sexuella trakasserier

NYHETER 05 september 2025 12.00

Två medarbetare vid Länssjukhuset i Kalmar anmäls av Region Kalmar län till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I det ena fallet anmäls en medarbetare med anledning av stöld av narkotikaklassade läkemedel. Den andra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg handlar om en medarbetare som av Region Kalmar län har utretts för sexuella trakasserier. Anmälningarna har gjorts enligt en paragraf i patientsäkerhetslagen, så kallad riskindividanmälan.

Ingen av personerna arbetar längre kvar hos regionen. Detta uppger Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

Rickard Johnston

