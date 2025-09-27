Dags för höstens första Kvällsmacka - "Ett otroligt spännande liv"

Under tre tillfällen i höst bjuds det in till Kvällsmacka med föredrag i Vimmerby församlingshem. Foto: Arkivbild/Mostphotos

På måndag drar höstens ”Kvällsmackor” i Vimmerby församlingshem i gång. Första träffen gästas av Berth Nilsson från Vetlanda som kommer för att berätta om hur hans liv på grund av omtanke, fralla och chokladmjölk tog en ny vändning och ledde honom till ett innehållsrikt liv med arbete för bland annat SIDA världen över. – Berth har ett otroligt spännande liv bakom sig, säger Magnus Carlsson som bjudit in Berth till Vimmerby.

Kvällsmacka i församlingshemmet med tillhörande föredrag har blivit en uppskattad programpunkt i Vimmerby pastorat. Både lokala föreläsare och mer långväga gäster har bjudits in under åren för att prata om allt från hockey till kristen tro. Under hösten har tre tillfällen planerats in, och nytt sedan årsskiftet är att "Kvällsmackorna" inte längre är bara för män, utan alla är välkomna till träffarna. Under rubriken ”Ett otroligt spännande liv” kommer Berth Nilsson från Vetlanda på måndag 29/9 berätta om upplevelser och insikter han fått under sitt liv när han arbetat för bland annat SIDA i länder som Etiopien, Kenya, Sovjetunionen och Colombia.

I tidningsartiklar har Berth Nilsson tidigare berättat om hur hans liv kom att ta en ny vändning efter att han som ung och lite strulig blev inneboende hos en dam som hette Elsa Johansson. När Bert en kväll kom hem onykter förväntade han sig snarast hot om att bli utslängd, men blev i stället serverad fralla och chokladmjölk. Dagen efter frågade Elsa vad Berth tänkt att göra med sitt liv, och den frågan kom att bli en vändpunkt för honom.

Elsa kom att bli ett viktigt stöd för Berth, och uppmuntrade honom både att läsa vidare, och senare söka arbeta hos SIDA.

– Jag fick kännedom om Berth genom EFS riks. Berth har ett otroligt spännande liv bakom sig med flera olika sammanhang. Det som slår mig mest är väl Elsa Johansson, damen som Berth var inneboende hos. Elsas bemötande och hur hon tog hand om Berth. Det fick betyda mycket för många sedan. Det kan vara nyttigt för oss att få del av sådana berättelser i vår tid, berättar Magnus Carlsson som är med och ansvarar för kvällarna.

Ytterligare träffar i höst - jämställdhet och dialekter

Höstens andra kvällsmacka äger rum 27 oktober och gästas av Mikael Thörn. Mikael är född och uppvuxen i Vimmerby, har en bakgrund som aktiv in om Vimmerby IF. Mikael har länge arbetat inom den sociala sektorn på riksnivå, och är nu anställd på Jämställdhetsmyndigheten. ”Hur står det till med jämställdheten i Sverige?” är temat för Mikaels kväll.

Den tredje och sista samlingen, 24/11, gästas av Gunilla ”Pigga” Gustafsson – ett för många Vimmerbybor välkänt ansikte i och med sitt arbete på stadsmuseet Näktergalen. Vid kvällsmackan i församlingshemmet kommer Gunilla prata om ”Dialekter, Kulturen och Näktergalen”.

Förutom en chans att ta del av spännande berättelser och föredrag är Kvällsmackan en chans till gemenskap, menar Magnus Carlsson.

– Kvällsmackan är också en stor möjlighet att få träffas, fika och umgås!