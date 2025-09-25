Förskolechefens svar efter insändaren: "Var sjuka just denna dag"

I går publicerade vår tidning en insändare från en orolig förälder i Vimmerby vars barn fått gå sex timmar på förskolan utan mat. Nu svarar verksamhetschefen för förskolan på kritiken.

"Jag är förälder till ett barn som får sin näring via sondmatning. Det är bedömt som egenvård av hälso- och sjukvården, vilket innebär att förskolan har ansvar för att mitt barn ska få sin mat under dagen – precis som alla andra barn. Trots detta har rektorn i Vimmerby meddelat att mitt barn ska lämnas utan mat på grund av brist på utbildad personal. Det handlar om över sex timmar utan mat. Inget barn ska behöva gå hungrigt i förskolan", så inledde signaturen "orolig förälder i Vimmerby" sin insändare.

Föräldern kallade det hela för djupt orimligt och menade att det var ett allvarligt misslyckade att ett barn nekas mat på grund av personalbrist. Förälderns önskan var att all personal skulle få den utbildning som krävs, så att barn med medicinska behov inte utestängs. HÄR kan du läsa insändaren i sin helhet.

Nu har Eva Johansson, verksamhetschef för förskolan i Vimmerby kommun, svarat på kritiken.

"Jag kan inte i detalj gå in och svara på frågorna, då vi inte kan prata i enskilda fall. Jag kan dock förklara hur det ska vara och vilka rutiner som ska råda i förskolan överlag", skriver hon.

Hur är det möjligt att det har blivit så här?

"Att det blivit så här beror helt enkelt på att de i personalgruppen som har lärt sig sondmatning via pump var sjuka denna dag. Vi hade en diskussion om möjligtvis skolsköterska skulle kunna vara behjälplig i situationen men de är kopplade till skolan och får inte vara inne på förskolan i fall som dessa".

Har inte förskolan ett ansvar att ge barnet mat under dagen?

"Förskolan har ett ansvar och ska se till att barnet ska få mat under dagen. All personal ska introduceras och lära sig hantera detta, det ska dock ske i en takt så barn och personal känner sig trygga både med själva utförandet men även att barnet ska vara trygg med den som utför själva sondmatningen. Det kan se olika ut från fall till fall. Vid införandet av detta kan vårdnadshavare behöva finnas med och stötta tills allt fungerar. Ur ett barnperspektiv kan heller inte en för barnet okänd personal dyka upp för att stötta under matsituationen, utan det behöver vara en person som barnet har träffat".

Är det verkligen rimligt att som barn vara utan näring under en hel dag på förskolan?

"Nej, det är inte rimligt och därför behöver vi samarbeta med hemmet när situationer som dessa uppstår".

"Låter självklart inte bra"

Eva Johansson håller med om att det här strider mot skollagen, barnkonventionen och en jämlik förskola.

"Om ett barn inte får mat på sex timmar så strider det mot alla dessa lagar, men det var inte någons intention. För att få det att fungera en sådan dag, innan all personal har fått lära sig sondmatningen, så behövs samverkan med hemmet", skriver hon.

Hur tycker ni själva att det här låter?

"Som detta beskrivs i insändaren så låter det självklart inte bra. Jag vet att rektor och personal gör allt de kan för att få situationer som dessa att fungera. Jag har också full respekt och förståelse för att vårdnadshavarna är besvikna och hamnar i en situation som kan vara svår att lösa".

Vad innebär det här framåt och hur går ni vidare?

"Förskolan fortsätter enligt tidigare plan med att utbilda allt fler medarbetare i sondmatning, i syfte att säkerställa att vi kan möta barns behov även vid hög sjukfrånvaro. Samtidigt är det avgörande att denna insats sker i ett sammanhang som känns tryggt och acceptabelt för barnet", skriver förskolans rektor.