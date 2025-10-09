Utvecklingschefen: "Vill veta om vi kunde gjort något annorlunda"

Tre år med "Möt o Mat" fick räcka. Nu säger Stadshotellet och Guldkant upp kontraktet med Vimmerby kommun. – Vi vill veta om vi kunde gjort något annorlunda, säger utvecklingschefen Egon Karlsson.

Under torsdagen kunde Dagens Vimmerby avslöja att Stadshotellet och Guldkant, med Martina Bergqvist och Henrik Hemmingsson i spetsen, sagt upp avtalet med Vimmerby kommun angående höstmarknadskonceptet.

Det blir inget "Möt o Mat" 2026 trots att kontraktet var på tre år och även gällde nästa år.

– Nej, det blir ingen fortsättning med det upplägget. Jag vet inte mer från vår sida just nu, men det är tråkigt det här. Vi tycker givetvis att det är sorgligt, men vi respekterar beslutet som är fattat. Vi ska träffas den 22 oktober och ha en utvärdering ihop. Väljer man att bryta så måste man veta orsak och så vidare. Vi vill veta om vi kunde gjort något annorlunda, säger utvecklingschefen Egon Karlsson.

Höstmarknaden hade länge varit ett sorgebarn för kommunen när den här lösningen kom på tal.

– Det var ett sätt att få det att överleva. Henrik och Martina, alltså Guldkant och Stadshotellet, har gjort det här jättebra. Nu vill man inte mer just nu och det är ett beslut vi får respektera. Vi kommer säkert förstå varför när vi träffas.

"En höstmarknad är värdefull"

Efter ett lyckat 2023 tog man fram ett treårigt avtal som sträcker sig över 2026.

– Det har förlängts automatiskt om man inte sagt upp det den sista mars samma år. Nu har de god framförhållning och det hedrar dem. Sedan vågar jag inte spekulera i orsak, jag har inte fått det till mig ännu. Vi ska träffas och prata igenom detta och det är bra med en dialog. Ett samtal ger väldigt mycket. Det är viktigt att lära sig av detta och vad som har varit bra. Jag vill verkligen tacka dem för tre väl utförda "Möt o Mat"-marknader. Jag ser inget som de kunde ha gjort bättre och de har gått in i detta med energi och bra intentioner. All kredd till dem för det.

Är det viktigt att ha en form av höstmarknad?

– Jag tycker det. Det här har varit ett lyft och det blev mycket bättre. Vi skrev ett treårsavtal och då har man vetat att det är tre år och har investerat i detta. Man har gjort det med all heder. Framför allt tycker jag att det är viktigt att ha aktiviteter och något som enar. Hockeyn är en aktivitet som man kan samlas kring. Det är bra för samhället i stort att dra folk, ha aktiviteter där folk mår bra och träffas under trevliga förhållanden och där man kan sälja lokalproducerat. Det fyller många syften och jag tycker en höstmarknad är värdefull.

"Viktigt kitt i samhället"

Utvecklingschefen Egon Karlsson har informerat samhällsbyggnadschefen Klas Svensson om beskedet. Det är samhällsbyggnadsavdelningen som har marknaderna på sitt bord.

– Sedan har jag varit en "speaking partner" för detta och haft någon form av samordnande roll. Jag förstår deras beslut, men tycker det är tråkigt och vi får se hur vi gör framåt. Den här marknaden har hållit en bra kvalitet och nu får vi utvärdera vad som kunde gjorts annorlunda. Det är viktigt att följa upp sådant här och de har säkert jättebra skäl för att ta det här beslutet.

Just den här typen av evenemang är viktiga för Vimmerby.

– Nu till helgen har vi Consolidate som är ett spelevent som riktar sig till både unga och seniora personer. Vi har Vimmerby Berättar och andra event som är ett viktigt kitt i samhället. Vi har hockey- och fotbollsmatcher som skapar en gemenskap och bygger en stolthet. Allt står inte och faller med en höstmarknad, men jag tycker att den varit viktig.