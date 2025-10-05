05 oktober 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Ingen final för Vimmerbys vatten som hyllades på annat sätt

Det blev ingen final för varken Vimmerbys eller Hultsfreds vatten i kranvattentävlingen där landets kommuner gör upp om den prestigefyllda utmärkelsen Sveriges godaste kranvatten. Foto: Arkivbild

Ingen final för Vimmerbys vatten som hyllades på annat sätt

NYHETER 05 oktober 2025 17.00

Ingen finalplats, men likväl ett fint hedersomnämnande. Det blev resultatet för Vimmerby Energi & Miljö AB som ställde upp med Vimmerbys vatten i tävlingen om var Sveriges godaste kranvatten finns. 

Annons:

För sjätte gången arrangeras Kranvattentävlingen där landets kommuner gör upp om den prestigefyllda utmärkelsen Sveriges godaste kranvatten. Fler än 80 kommuner och VA-organisationer tävlar om Sveriges godaste kranvatten i Kranvattentävlingen, ett arrangemang som riktar strålkastarljuset mot dricksvattnet.

Det hålls sammanlagt tio deltävlingar och två bidrag går vidare från varje deltävling och kvalificerar sig för riksfinalen som arrangeras i Stockholm senare i år..  

Åtta bidrag tävlade i veckans delfinalen i Södertälje. Vimmerby Energi & Miljö AB och Hultsfreds kommun var två av de åtta tävlande bidragen. 

Juryn utsåg Södertälje och Stockholm som finalister till riksfinalen i Stockholm den 12 november.

Vimmerby Energi & Miljö behövde inte åka hem tomhänta då juryn gav Vimmerbys vatten ett hedersomnämnande eftersom man nästan nådde hela vägen fram till final.

Juryns motivering lyder enligt följande: ”Frisk som en höstskur i oktoberregn möter oss vattnets doft. Den törstsläckande smaken är god med ren längd.”

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Annons:

Relaterade inlägg

BÅDE VIMMERBY OCH HULTSFRED HAR BETALAT BLUFFAKTUROR
KAPTEN KLÄNNING KRITISK MOT NY ÅVC – AV JÄMSTÄLLDHETSSKÄL
Hon blev headhuntad till chefstjänst – "Här jag har mitt stora hjärta"
Nytt toppjobb väntar För Fredrik från Vimmerby - lämnar privata näringslivet
Kalmar på topp tio – Fokus presenterar bästa kommunlistan

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt