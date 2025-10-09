Hit går VA-chefen efter 15 år på VEMAB: "Inte påverkat mitt beslut"

VA-chefen Emma Jonsson lämnar VEMAB för en roll inom fjärrvärme på VMEAB i grannkommunen. Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos/Arkiv

Efter 15 år på Vimmerby Energi- och Miljö AB lämnar Emma Jonsson. VA-chefen tar ett jobb som energiingenjör inom fjärrvärme på Västerviks Miljö- och Energi. – Det är både spännande och lite sorgligt också, säger hon.

Tidigare i veckan kunde vår tidning avslöja att två högt uppsatta chefer på VEMAB valt att avsluta sina anställningar. Den ena är mångåriga VA-chefen Emma Jonsson. Enligt bolagets vd Olle Fogelin fanns ingen dramatik i uppsägningen.

– Jag har ingen reaktion alls egentligen, Emma har jobbat här i många år och ibland blir det naturligt att söka sig ett nytt jobb, svarade Fogelin.

Enligt obekräftade uppgifter till vår tidning ville VEMAB-vd:n förändra hennes tjänst.

– Det har jag ingen specifik kommentar om, var hans svar.

Inte heller Emma Jonsson vill kommentera om Olle Fogelin velat förändra hans tjänst och om det i sådana fall påverkat hennes beslut.

– Omorganisationen gjordes under förra året och det har jag inte haft några problem med, så nej, det har inte påverkat mitt beslut.

Vi har sett flera medarbetare sluta på VEMAB de senaste åren. Finns det något missnöje eller liknande som det här bottnar i från din sida?

– Det kan jag inte svara på för någon annans skull. Jag känner att jag behöver hitta på något annat.

Känner du ett missnöje mot cheferna över dig?

– Nej, jag behöver få lite variation.

Hur ser du på Olle Fogelin som ledare och vd?

– Jag vill inte dras in i några jobbiga rubriker eller säga något ord som kan tolkas fel. Så jag vill inte svara på några sådana frågor.

Varit på VEMAB i 15 år

Emma Jonsson har varit på VEMAB i hela 15 år och har i många år varit VA-chef. Nu slutar hon alltså den tjänsten för ett jobb som energiingenjör inom fjärrvärme på Västerviks Miljö- och Energi AB.

– Det är både och. Det känns lite spännande och roligt, men också sorgligt. Det är många kollegor och annat man kommer sakna.

Emma Jonsson har spenderat stora delar av sitt yrkesliv på det kommunala bolaget.

– Jag hann jobba med lite annat innan också. Jag började med en gång i tiden med fjärrvärme på VEMAB, så nu ska jag jobba med det i Västervik i stället. Det känns lite nygammalt. Man har lite koll, men det händer massor hela tiden och det är roligt att lära om och lära nytt.

Har du tröttnat på vatten?

– Nej, men jag är i en ålder där man får börja tänka att ska det hända något, så är det nu. Det känns bara spännande att göra lite annat. Hela samhällsnyttobranschen tycker jag är rolig och spännande.

Är det stor skillnad på VA och fjärrvärme?

– VA är monopolverksamhet och värme är en verksamhet där man kan tjäna pengar på ett annat sätt. Samtidigt finns det likheter med att det är styrda och reglerade verksamheter, som är samhällsviktiga.

Börjar i Västervik i januari

Emma Jonsson kommer bo kvar här och pendla till sitt nya jobb.

Känns det inte jobbigt med milen det blir?

– Nej, jag har vägt för- och nackdelar med det här. Det är massa människor som pendlar och det klarar jag också.

Hon är anställd i VEMAB till den 11 januari nästa år, men kommer då också ta ut ledighet på slutet. Den 12 januari börjar hon i grannkommunen.

– Det kommer kännas konstigt. Jag känner att det är lång tid och att det kanske är dags, men det kommer bli sorgligt att säga hej då. Sedan är det också kul att hitta på något nytt.