CHEFEN OM KAOSET PÅ BORGHAGA: "HANDLAR OM HÄNSYN TILL VÅRA BRUKARE"

Veronica Holmstedt är chef för vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen. Nu kommenterar hon situationen på Borghaga. Foto: Arkiv/Mostphotos

Under torsdagen avslöjade vår tidning att flera medarbetare på Borghaga i Vimmerby har stängts av. Uppgifter gör också gällande att en medarbetare har fått sparken. För första gången kommenterar nu verksamhetschef Veronica Holmstedt situationen vid vård- och omsorgsboendet.

Flera medarbetare på vård- och omsorgsboendet Borghaga i Vimmerby har stängts av under utredning. Det kunde vår tidning avslöja under torsdagseftermiddagen.

I ett brev senare under torsdagen informerades berörda personer om att ”socialförvaltningens ledning genom samtal och avvikelser har fått indikationer på att några medarbetare inom vård- och omsorgsboendet Borghaga kan ha brustit i sitt bemötande och arbetssätt”.

Obekräftade uppgifter till vår tidning under fredagen gör gällande att det handlar om tre nattpersonal och två dagpersonal som har stängts av. En medarbetare ska dessutom ha blivit avskedad.

Detta är dock inget som Veronica Holmstedt, verksamhetschef för vård- och omsorgsboende vid Vimmerby kommun, vill säga något om när hon nu kommenterar den uppkomna situationen.

– Nej den frågan kan jag inte kommentera alls. Vi är precis uppe i en utredning där vi verkligen ska titta på allt för att reda ut vad som har hänt och hur vi gör för att det inte ska hända igen. Det är vårt fokus nu, säger Holmstedt.

Vad är orsaken till att dessa medarbetare har stängts av?

– Anledningen till det kan vi inte säga något om. Det handlar både om hänsyn till våra brukare och att ta vårt arbetsgivaransvar. Nu gör vi en ordentlig utredning för att titta djupare på detta. Det kan ju finnas orsaker till att man vill utreda vidare just för att se om detta är avvikande och om vi har följt våra rutiner och riktlinjer. Att arbeta med avvikelser rent generellt handlar om förbättringar och ökad kvalitet.

Fast orsaken till avstängningarna måste väl vara helt oberoende av utredningen eftersom ni hade bilden så pass klar för er för att fatta de besluten?

– Det handlar inte om några disciplinära åtgärder alls, utan avstängningarna är gjorda för att vi ska kunna utreda på det sätt som vi har bedömt att vi vill göra.

Ni har berättat att högsta prioritet är att brukarna nu får god omsorg och vård. Säkerställs det bäst utan de nu avstängda medarbetarna?

– Så kan man inte säga. Det vi gör nu är att säkerställa att våra riktlinjer och rutiner följs. Det är jätteviktigt.

Till oss har anhöriga hört av sig och uttryckt oro över att man inte får någon information om vad som har hänt och när det har hänt. Kan du ha förståelse för det?

– Under den här veckan har vi informerat anhöriga, vilket pågår kontinuerligt.

Men tycker du inte att ni är skyldiga att informera era brukare och deras anhöriga om vad som händer och vad som har hänt?

– Vår skyldighet är att leverera god vård och omvårdnad. Där har vi styrt upp riktlinjerna och gjort bedömningen att utredningen görs bäst på det här sättet. Den information som vi kommer ge är den vi har lämnat. Men anhöriga är alltid välkomna att kontakta enhetschefen om man har frågor. Det kan bli otroligt fel om vi skulle kommunicera något som under utredningen visar sig vara felaktigt. Vi skulle vara ute på djupt vatten om vi kommenterade ärendet nu. Vi vill inte bidra till några spekulationer.

Du är inte rädd för att det är exakt det ni gör genom att lägga locket på – till och med gentemot era brukare och anhöriga?

– Utredningen måste nu få ha sin gång och vi måste ta reda på mer fakta – det måste hanteras på detta sätt. Vår tanke är att vi har kontakt med berörda personer och att de får kontakta oss.

Facket vittnar om att stämningen inte är något vidare och att personalen på Borghaga inte mår bra. Hur känner du för det?

– Jag har inte läst artikeln där Kommunal uttalar sig, så jag kan inte kommentera den. Vad jag däremot kan säga är att vi har en god relation med Kommunal, där vi diskuterat och fört fram utredningens processer. Vi har en bra dialog med varandra.

Hur nådde den information som ligger bakom avstängningarna er?

– Vi har fått den både muntligt och skriftligt.

Av brukare, anhöriga, medarbetare, chefer eller var kommer den ifrån?

– Vi har en utredning som är pågående, så jag kan inte kommentera det närmare.

När fick ni den?

– Vi har haft intern kommunikation om det, men exakt när kan jag inte gå in på.

När stängdes de aktuella medarbetarna av och skedde det vid ett och samma tillfälle?

– Jag kan inte gå in på några enskilda ärenden, utan väljer att se hela utredningen där bland annat individuella samtal och samtal i grupp ingår.

Vem är det som har fattat det formella beslutet om avstängningarna?

– Vi jobbar tillsammans i team, så det är en gemensam bedömning.

Vilka personer ingår i det team som har tagit beslutet?

– Det vill jag inte gå in på, men det är ju personal inom Socialförvaltningen.

Hur länge räknar ni med att utredningen kommer pågå?

– Nu vet vi inte riktigt hur stor utredningen kan bli eller hur snabbt vi kan komma vidare, så någon tid vill jag inte spekulera om. Det här måste få ha sin gång. Det handlar inte minst om respekt för de människor som vi jobbar med.

Hur löser ni bemanningen nu när ett antal medarbetare saknas?

– Vi löser det. Vi har en sådan bemanning, tänker jag. Vi har klarat av covid-19 och många andra åtgärder tidigare.

Vem är operativ chef för enheten just nu?

– Just nu har vi Linda (Carlsson) där.

En sjukskriven chef inom verksamheten ska ha ersatts av en inhyrd konsult som även ska ha granskat verksamheten. Stämmer detta?

– Det vill jag inte kommentera. Men den uppgiften stämmer inte. Redan i augusti gjorde vi ett anrop och tog in en konsult, men det har inget med detta att göra. Den personen är inhyrd för att täcka frånvaro på enheten.

Frånvaro av chefer?

– Ja, av chefer.