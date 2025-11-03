INHYRDE KONSULTEN HAR SLUTAT – ”ÖMSESIDIGT”

Den inhyrde chefen på Borghaga har slutat efter en ömsesidig överenskommelse. Genrebild. Foto: MostPhotos

Den inhyrda chefen för avdelningen på Borghaga där flera medarbetare stängts av har slutat. Det bekräftar socialchefen Anette Nilsson för Dagens Vimmerby.

För två veckor sedan berättade DV att fem medarbetare på en avdelning på Borghaga stängts av under utredning. Kommunen har varit förtegen om bakgrunden, men berättat att man fattat misstankar om bristande bemötande och arbetssätt.

Besluten har rört upp känslor bland medarbetarna och bland annat i den här debattartikeln riktades hård kritik mot enhetens inhyrde chef.

”Vi är en grupp som jobbar på en annan enhet i kommunen och på vår enhet har vi tyvärr fått erfara denna tillfälliga enhetschef som nu börjar tända bränder hon absolut inte kommer att kunna släcka”, skrev åtta medarbetare inom en annan del av äldreomsorgen.

Kritiserad chefen har slutat

Nu har den inhyrde chefen slutat i förtid. Det kan DV avslöja idag. Socialchefen Anette Nilsson bekräftar våra uppgifter.

– Jag har inte exakt datum, men hon slutade förra veckan. Det var en ömsesidig överenskommelse, hon var inne som hyrchef eftersom vi har hög frånvaro bland cheferna inom vård- och omsorgsboenden.

Har ni varit missnöjda med hennes arbete?

– Jag vill inte uttala mig om en enskild person. Hon har varit inne som hyrchef och är anlitad från bemanningsföretag.

”Det kan jag inte gå in på”

Hyrchefens kontrakt gällde egentligen till sista januari, men avslutas alltså i förtid.

– Det fanns en sådan planering, men vi har planerat om det.

Varför?

– Det kan jag inte gå in på. Jag håller inte i den planeringen.

Kommer ni få betala för tiden till sista januari?

– Jag törs inte svara på hur avtalen ser ut, jag vet inte det.

Hur ser du på den kritik som riktats mot den här personen?

– Jag vill inte uttala mig om enskild person. Vi lyssnar av vad medarbetarna säger och har möten med samtliga grupper om detta. Mer än så vill jag inte säga.

Formellt fattades besluten om avstängningarna av socialchefen.

– De formella besluten ligger på min nivå eller så kan de fattas av en ersättare till mig.

Kan man säga vilken roll konsulten haft i besluten om avstängningarna?

– Tar vi en hyrchef från ett bemanningsföretag så jobbar den personen som våra andra chefer. Det är inget annorlunda och vanligtvis har man samma befogenheter.

Konsulten kom in i verksamheten efter sommaren.

Medarbetarna fortsatt avstängda

Utredningarna kring de fem medarbetarna fortgår och kommer pågå i minst ett par veckor till.

– Vi har inte mer att gå ut med än det vi gått ut med tidigare. Det är ingen ny status. Utredningen har inget slutdatum, den kommer ta en tid till. Det minsta är ett par veckor till. Vi vill göra det så fort det går, men det är viktigt att göra det ordentligt.

Kan du konkret gå in på hur utredningen går till?

– Vi har samtal med de som är berörda och vi har också anlitat externt stöd. HR-avdelningen hjälper oss också. Det är viktigt att vi får en faktabaserad utredning innan vi får vidare.

Kan du säga mer om vad kritiken mot medarbetarna handlar om?

– Vi vill göra en ordentlig utredning på det och går inte in på det med respekt för medarbetare, boende och det anhöriga. Vi ska inte gå ut med något som sedan visar sig inte stämma.

Fotnot: Här hittar du våra tidigare artiklar om krisen på Borghaga.