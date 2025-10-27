Nu blir det nya öppettider hos polisen i Vimmerby

Polisreceptionen i Vimmerby blir ett servicekontor från och med 1 november. Foto: Arkivbild

Den 1 november övergår polisreceptionerna inom polisregion Syd till att bli servicekontor. Det påverkar Vimmerby och i samband med det ändras öppettiderna.

Förändringen är en del i polisens nationella receptionskoncept och är tänkt att öka kvaliteten på polisens service till medborgarna samtidigt som förändringen också ska möjliggöra att polisens resurser utnyttjas mer effektivt.

"Som underlag för införandet av polisens servicekontor har polisen genomfört en omfattande undersökning om medborgares behov och hur man önskar att den egeninitierade kontakten med Polismyndigheten ska se ut. Förändringen innebär tydligare öppettider för ärenden utan tidsbokning och mer likvärdig service i hela landet", skriver polisen i ett pressmeddelande.

Tidigare har receptionen i Vimmerby haft öppet mellan 09.00 och 11.30 samt mellan 12.30 och 15.00 vad gäller pass och även för att anmäla brott eller borttappade föremål samt för att lämna in borttappade föremål och få en provisorisk registreringsskylt.

Efter 1 november blir öppettiderna för pass 09.00-11.00 samt 12.00-16.00 en dag samt 10.00-11.00 samt 12.00-16.00 den andra dagen.

För det övriga som nämnts gäller 12.00 till 16.00 efter 1 november.

Öppet måndagar och tisdagar

För andra ärenden, utöver detta, går man också från 09.00-11.30 samt 12.30-15.00 till 12.00-16.00. Det innebär alltså en timme kortare öppet varje dag.

Det nya servicekontoret i Vimmerby kommer vara öppet måndagar och tisdagar.

"De nya öppettiderna gäller för besök utan tidsbokning. Om ärendet kräver tidsbokning framgår detta och hur du bokar tid på polisstationens kontaktsida. För övriga ärenden där du har en bokning eller blivit kallad gäller den tid som framgår av bokningen eller i kallelsen", skriver man.

Polisens telefonnummer för icke-akuta ärenden, 114 14, är öppet dygnet runt och flera polisiära tjänster kan utföras digitalt. Vid nödsituationer eller pågående brott ska man alltid ringa 112.