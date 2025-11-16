Nya förskolan firar ett år – bjuder in till öppet hus

I november 2024 öppnade den nya storförskolan i Nybble. Nu firar man ett år och bjuder in till öppet hus. – Det har vi haft med i planeringen länge, men inte haft möjlighet att genomföra det tidigare, säger rektorn Adisa Omerovic.

Efter många års planeringar och förberedelser öppnade Vimmerbys senaste tillskott av förskolor. Förskolan Nybble, med plats för 120 barn, stod klar förra året och var redo att ta emot barn i november 2024.

Nu firar förskolan ett år och tisdagen den 18 november på sen eftermiddag bjuder kommunen in till öppet hus på den nya förskolan.

– Det första året på Nybble har gått väldigt fort. Det har varit både givande och lärorikt, men också utmanande på ett positivt sätt. Att starta upp en helt ny organisation innebär att man alltid behöver tänka om och justera längs vägen. För mig som rektor har det varit väldigt utvecklande och en fantastisk förmån att få vara med om något så betydelsefullt i yrkeslivet. Det har gett många insikter och möjligheter att tillsammans med pedagogerna forma från grunden hur vi vill arbeta för att skapa en trygg, lärorik och meningsfull vistelse för våra barn, säger rektorn Adisa Omerovic.

Har det här året blivit som du tänkt dig när ni först flyttade in på Nybble?

– Det har varit dynamiskt, där pedagogerna tillsammans format arbetet. Alla har bidragit med sina erfarenheter och styrkor, vilket gjort att verksamheten utvecklats. En stor del av processen kring planeringsarbetet har även blivit verklighet vilket känns fantastiskt. Alla pedagoger har varit positiva, engagerade, drivande och delaktiga i utvecklingen framåt. Det finns en fantastisk kompetens i verksamheten, och det är en styrka som gör att vi kan erbjuda barnen en riktigt god förskolemiljö.

Lokalerna ska visas upp

I nuläget går det cirka 70 barn på förskolan och 15 pedagoger jobbar på Nybble. I samband med öppet hus nästa vecka kommer lokalerna och lärmiljöerna att visas upp. Personal kommer finnas på plats för att svara på eventuella frågor.

– Öppet hus för allmänheten har varit med i planeringen länge, men vi har inte haft möjlighet att genomföra det tidigare. Det är också många som frågat när vi ska ha öppet hus för allmänheten och nu är det dags. Vi har tagit emot bokade besök från andra kommuner som varit nyfikna på våra lärmiljöer och vår organisation samt från vårdnadshavarna som gått i tankarna inför att ställa sitt barn på kö och allmänt nyfikna på våra lokaler och organisation, säger Adisa Omerovic.

Hon ser fram emot att hålla öppet hus.

– Nu känns det helt rätt att öppna upp under en eftermiddag och kväll så att fler får möjlighet att se vår verksamhet, träffa personalen och få en känsla för hur vi arbetar.