Uttalanden från alla ungdomar som erhöll stipendium på galan

Här är alla ungdomar som belönades med stipendium från Sparbanksstiftelsen. Översta raden från vänster: Alicia Lundgren, Edwin Holm, Axel Gustafsson, Alexander Levin, Theo Lundin, Sebastian Facius, Agnes Karlsson. Nedre raden från vänster: Kalle Svensson, Elsa Zukiewicz, Alvar Hultqvist, Wille Mörnvall, Ellen Adin och Emmy Åström. Foto: Ossian Mathiasson

Tolv ungdomar premierades med varsitt stipendium från Sparbanksstiftelsen Vimmerby på torsdagskvällen. Här nedan kommer uttalanden från ungdomarnas samtal med konferencier Amanda Strömqivst på scenen.

För andra året i rad inledde Magnus Boberg stipendieutdelningen med att dela ut Fastighetsbyråns stipendium för akademiska ambitioner.

– Det har varit knivskarp konkurrens och vi har tittat på ambition och kreativitet. Stipendiaten har kombinerat intresse med val av studier, säger Magnus Boberg.

Fastighetsbyråns stipendium på 10 000 kronor går till Agnes Karlsson, som kämpar hårt i skolbänken för att nå sina framtida mål och har ett genuint intresse för de naturvetenskapliga ämnena.

– Det som motiverar mig är att jag vill nå fram till den framtid jag vill ha och det jobb jag vill få. Jag tycker att biologi är intressant och oftast är mitt favoritämne det jag pluggar just i den stunden och på den lektionen. Jag tycker att det är intressant att forska om hur vi kan använda naturen för att förbättra det vi har nu och uppfinningar som redan finns och göra det mer hållbart, säger Agnes Karlsson och avslutar med att planen är att plugga biologi på Lunds universitet efter studenten.

Huvudroll i stor scenuppsättning

Därefter delades Sparbanksstiftelsen Vimmerby ut sammanlagt tolv stipendier till unga, lovande idrotts- och kulturutövare från Vimmerby kommun.

Alvar Hultqvist började som barnskådespelare på Astrid Lindgrens Värld och har fortsatt sin skådespelarkarriär. Han har varit med i ”Historien om Sverige” på Sveriges Television och är just nu med i en stor scenuppsättning av ”Så som i himmelen” i Jönköping där han spelar huvudkaraktären Daniel som 14-åring.

– Det är väldigt kul och jag får verkligen hoppas att min karriär fortsätter gå framåt. Vad som händer efter det vet jag inte nu, men det gäller som vanligt att söka nya grejer, säger Alvar Hultqvist.

"Jag vet vad jag vill göra"

Fotbollsspelaren Alicia Lundgren tog klivet upp i Vimmerby IF:s seniorlag som 13-åring och tillhör numer elitklubben Linköpings FC Akademi. Hon har visat sig vara både en kämpe och en talang då hon har tampats med flera skador, aldrig gett upp och tagit sig tillbaka till fotbollsplanen. Hon drabbades av ett fotledsbrott våren 2024 och spelade inget på flera månader.

– Det var min första riktiga motgång och första gången jag var ifrån det jag brukade göra fyra-fem gånger i veckan. Det var tufft, men jag har vetat ganska länge att det är fotboll jag vill spela. Motgångar kommer och går, men jag försöker ta mig förbi dem, säger Alicia Lundgren.

Hon klarade uttagningen till fotbollsgymnasiet i Linköping.

– Det var en skön revansch att ta och känna att jag har jobbat mig förbi det här första hindret. Det var väldigt skönt.

Oturen var återigen framme i somras då hon slet av korsbandet i höger knä under en match. Hon är fortsatt skadad och får ägna sig åt rehabilitering. Målet är att komma tillbaka och spela fotboll igen.

– Jag är väldigt bestämd och vet vad jag vill göra.

Hon har också drömmen klar för sig om vad hon vill när hon är skadefri.

– Att spela i ett damlag och fortsätta spela i högre serier. Jag har inte fått chansen i allsvenskan än så det kommer väl snart.

"Går förmodligen till råvaror"

Fotbollsspelaren Edwin Holm upptäckte glädjen till sporten i Vimmerby IF och följer sin dröm i Jönköpings Södra IF där han tampas med de bästa lagen i P17 Allsvenskan. Han går på fotbollsgymnasiet Sanda i Jönköping och vann både serien och DM med J-Södra förra säsongen.

– Det var riktigt stort att få en triumf och det var en skön känsla. För att komma vidare med fotbollen var det en ganska självklar sak att flytta till Jönköping, säger Edwin Holm.

Han berättar att tiden i Vimmerby IF har betytt mycket.

– Kärleken till sporten. De har betytt mycket. Jag har fått all min utveckling därifrån och alla kvaliteter jag har nu bygger på det som jag gjorde i Vimmerby. All credd till Vimmerby IF.

Han vill ta sig långt med sin fotboll.

– Jag vill kunna fortsätta med sporten, kunna leva på sporten och förhoppningsvis komma till ett bra lag, möjligtvis i Europa eller i allsvenskan. Jag vill fortsätta göra det jag tycker om.

Det finns även planer på vad pengarna ska gå till.

– Nu när jag bor ensam kommer det förmodligen gå till råvaror, saker i hemmet och fotbollsutrustning. Det behövs mycket utrustning och många fotbollsskor går sönder.

"Bra steg i karriären"

Theo Lundin drömmer om att bli fotbollsproffs. Han har blivit uttagen till flera Smålandsläger, gjort bra ifrån sig i VIF:s herrtrupp och flyttade i höstas till Jönköping där satsningen på sporten fortsätter. Han har påbörjat sina studier på fotbollsgymnasium i Jönköping och spelar för Husqvarna FF.

– När jag fick chansen i A-laget och kände att det gick bra där så fattade jag att jag skulle satsa på fotbollen. Fotbollsgymnasiet i Jönköping är ett bra steg i karriären och ett kvitto på att man har gjort något bra.

Levin tog en av sex platser

Alexander Levin har testat många sporter och förstod tidigt att det var innebandyn han hade mest talang för. Han är målinriktad och lägger ner mycket tid och engagemang på sporten.

– Det handlar om att jag tycker att det är väldigt kul att spela innebandy, säger Alexander Levin.

Han är fostrad i Vimmerby IBK och har blivit antagen till innebandygymnasiet i Växjö. 70 spelare sökte och sex spelare, varav en är Alexander Levin, fick positiva antagningsbesked.

– Det var väldigt kul att man kom in och det är ett kvitto på att man har gjort det bra på uttagningarna.

"Efter ett tag så sitter det bara där"

Sedan Axel Gustafsson har bestämt sig för att satsa helhjärtat på tennisen har det gått spikrakt uppåt och resulterat i framskjutna placeringar. Han är en talangfull tennisspelare som brinner för det han gör.

– Det var inte självklart att det skulle bli tennis, men jag gick på vad som gick bäst och vad jag tyckte var roligast, säger Axel Gustafsson.

Han har varit både finalist och segrare i flera tävlingar under de två senaste åren.

– Det är under de senaste åren jag har börjat träna mer och mer. Det tog ett tag innan jag fick de resultat jag ville ha. Nu på sistone har den mentala biten blivit bättre med att man kan hålla ihop det en hel match, både med fokus och humör. Tennis handlar om att nöta på samma sak och efter ett tag så sitter det bara där, säger Axel Gustafsson och är nöjd med segern i årets hemmaturnering Höstcupen.

– Jag är stolt över finalen då jag mötte en före detta division 1-spelare och vi i Vimmerby TK har precis gått upp i division 3. På pappret var det ganska stor nivåskillnad. Matchen tog två timmar och 20 minuter och till slut lyckades jag knyta ihop säcken.

"Coolt med allt folk"

16-åriga Ellen Adin lever för enduro. Med sina 16 år är hon den yngsta personen någonsin som har tagit sig i mål i 24-timmarstävlingen Gripendygnet. Man kör så många varv som möjligt på 24 timmar och det görs ingen skillnad på kön eller ålder.

– Det är kul att veta hur mycket man klarar av och hur man mäter sig mot andra, säger Ellen Adin.

Ellens körtid blev lite mer än tolv timmar, vilket gjorde att hon hann 324 kilometer.

– Det Ellen körde motsvarar ett intervall-löppass där man springer 30 minuter och vilar 30 minuter och gör det i 24 timmar, säger Amanda Strömqvist.

Hon ställde under förra helgen upp i Novemberkåsan som en av endast fem förare i damklassen. Hon klarade målet att genomföra de fem sträckorna på dagen och valde att bryta i början av nattetappen.

– Det var jättehäftigt och det är så coolt med allt folk och alla som hejar.

Drömmer om topp 15 i Sverige

Wille Mörnvall, 15, drömmer om att bli bäst inom motocross. Han är just nu 30:e bäst i Sverige i sin klass och siktar målmedvetet mot toppen. Han har i år kvalat in till sex av sju SM-tävlingar.

– Målet var att försöka kvala in så mycket som möjligt så det var lite över förväntan, säger Wille Mörnvall och har nästa delmål klart för sig.

– Det är att vara topp 15 i Sverige i min klass nästa år.

Oense om vad pengarna ska gå till

Ishockeyspelaren Kalle Svensson började sin resa i Vimmerby Hockey. Som 15-åring tog han sig hela vägen till Smålandslaget och spelade i Aprilcupen och tog därefter plats i Svenska Ishockeyförbundets Tv-puckslag. Han går på ishockeygymnasiet i Oskarshamn och spelar i den högsta J18-serien.

– Hockeyn betyder allt. Jag känner glädje varje gång jag är på isen, säger Kalle Svensson och plockar ut Tv-pucken som sitt hittills starkaste hockeyminne.

Han tycker om miljön som han befinner sig i hos IK Oskarshamn.

– Det är bra tränare, bra motståndare och bra medspelare.

På scen berättar Amanda Strömqvist att Kalle Svensson och hans föräldrar inte är helt överens om vad pengarna ska gå till.

– Nej, jag vill köpa klubbor, men de säger att jag ska lägga det på något roligt.

Vill komma in på hockeygymnasium

Elsa Zukiewicz började spela ishockey när hon var liten. Hon har nyligen spelat TV-pucken och har som mål att komma in på ett hockeygymnasium.

– Jag började spela när jag var sex år och skulle säga att jag är bra på skridskor. Mitt mål är att komma in på ett hockeygymnasium.

"Kan nog bli en trumpet"

Det delades ut stipendier till ytterligare två kulturutövare. Emmy Åström kommer från en musikfamilj där alla spelar olika instrument. Hon har fastnat för trumpet och kornett och är en del av marinens ungdomsmusikkår och har spelat inför tusentals åskådare i Hamburg, men även för kronprinsessan Victoria på Öland. Hennes förhoppning är att sprida glädje med musiken och intresset för blåsinstrument har hon ärvt.

– Jag gillar att det är mycket ljud och att man får höras mycket. Alla i min familj spelar blåsinstrument så det kommer därifrån. Det var väldigt svårt att lära sig allting i början. Det jobbigaste steget är att börja och sedan gäller det att fortsätta köra och öva, öva, öva, säger Emmy Åström.

Planen för stipendiet är klar.

– Man kan inte ha för många trumpeter så det kan nog bli en trumpet.

"Musik är viktigt för alla"

Sebastian Facius är en musiktalang som spelar saxofon, sjunger och komponerar musik. Han skriver alltifrån hårdrock och metall till hiphop och musikalmusik. Han har satt upp och genomfört en musikalproduktion där han arrangerade låtar för ett fullband och själv hade en av huvudrollerna som sångare och saxofonist. Han har tävlat med egenskriven musik, genomfört flera konserter och nyligen börjat på Gotlands tonsättarskola. Skolan får ansökningar från hela världen och tar in max tio elever per år och Sebastian Facius var en av dem.

– Ansökningsdagen var den stressigaste dagen i mitt liv och vi hade flera uppgifter som skulle göras samma dag. När jag blev klar tänkte jag att jag inte kommer in och slutade tänka på det. Jag blev jäkligt chockad när jag fick mejl om att jag var antagen. Det var en otrolig känsla och det var jag inte beredd på, säger Sebastian Facius.

Sebastian Facius anser att musik är något för alla.

– Musik är något som alla kan uppskatta och alla kan relatera till en låt eller sjunga med till något vi tycker är roligt eller sorgligt. Allt kan vara musik och jag tror att man kan uppskatta det mesta i det. Jag tror att musik är viktigt för alla, säger Sebastian Facius.

Stipendiepengarna kommer såklart väl till pass.

– Pengar är alltid trevligt att ha. Ta bara de här små kostnaderna som alltid dyker upp med att köra till ett gig, ha råd att köpa en synt eller köpa några nya ljud till datorn. Det är bra att ha pengar att använda till det man älskar.

"Bra att ha goda ledare"

Föreningarna Vimmerby Hockey, Vimmerby MS, Vimmerby IF, Vimmerby TK och Vimmerby IBK mottog varsitt stipendium på 15 000 kronor.

– Bakom varje framgångsrik ungdom finns ett starkt stöd och det hittar man ofta i föreningslivet där det finns tränare och ledare och eldsjälar. Här är fem föreningar som får stipendier för att de har sett till att ungdomarnas drömmar fått växa, säger Amanda Strömqvist.

– Det bästa är när man ser ungdomar göra det de älskar och springer efter en dröm, säger Linda Södergren, ordförande i Vimmerby IBK.

– Det är att bra att ha goda ledare som pushar det brinnande intresset som finns hos ungdomarna med att bara köra på och ha kul, säger Mia Thelin, ordförande i Vimmerby Hockey.