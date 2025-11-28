Språkvetaren drog ner skratt på Mässhallarna: "Mycket igenkänning"

Komikern, "På spåret"-domaren och språkexperten Fredrik Lindström gästade Sparbanksstiftelsens årliga gala och höll ett föredrag om svensk mentalitet i cirka en timme. Foto: Ossian Mathiasson

Fredrik Lindström höll ett föredrag om svensk mentalitet och drog ner skratt på Sparbanksstiftelsens årliga gala på Mässhallarna i Vimmerby.

Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen anordnade sin årliga kundkväll på Mässhallarna i Vimmerby i mitten av november. Kvällens stora programpunkt var stipendieutdelningen. I år uppmärksammades tolv kultur- och idrottsutövare från Vimmerby kommun med 15 000 kronor vardera.

I år var författaren, språkexperten, komikern och programledaren Fredrik Lindström inbjuden för att hålla en föreläsning om olika förhållningssätt och beteenden och hur vi är som människor.

– Jag har ett antal föredrag som jag håller. Det är ett antal olika föredrag om språk, ett om svensk mentalitet och några ytterligare. Det är föredrag som jag blir bokad för ibland. Sparbanksstiftelsen ringde mig för att de skulle ha den här galan och jag fick själv komma med förslag på vad jag skulle kunna prata om. Då kom vi överens om att svensk mentalitet har bäst träffyta på alla besökare i och med att det är ganska mycket olika åldrar och en hel del tonåringar på plats, säger Fredrik Lindström.

"Intressant med sin egen kultur"

Fredrik Lindströms föredrag om svensk mentalitet pågick i ungefär en timme.

– Jag har hört mitt föredrag förut så för mig är det inga nyheter. Det var en trevlig och lyssnande publik, säger Fredrik Lindström och fortsätter:

– Om man är svensk är det intressant med sin egen kultur. Den svenska mentaliteten skulle man kunna prata om var som helst på jorden och de skulle tycka att det var intressant för att vi har de mest långt gångna, extrema och otraditionella värderingarna. Vi är rationella, förnuftsorienterade och väldigt mycket individualister och räknar varje människa för sig och inte som en del av en grupp.

Fredrik Lindström har varit i Vimmerby några gånger tidigare.

– Jag vet inte om det är första gången som jag uppträder här i Vimmerby, det är jag lite osäker på. Jag har varit i de flesta svenska städerna och det rör ihop sig lite i huvudet.

Bra koll på hur vi pratar här

Språkvetaren visade på scenen att han har bra koll på Vimmerby och närliggande orter och hur man pratar i den här delen av landet.

– Det är en skön del av landet. Den nordliga småländskan hamnar mellan östgötskan och den tydliga småländskan.

Han drog ner skratt när han skojade om den svenska mentaliteten på Mässhallarna.

Skulle du säga att det handlar om igenkänning?

– Ja, det är väldigt mycket igenkänning. Det är mycket oskrivna regler som vi följer och mentalitetsgrejer som folk känner igen sig i mycket. Det blir mycket skratt och humor handlar oftare än vad många tror inte så mycket om att vara rolig utan mer om att få folk att känna igen sig för att de skrattar gott åt sig själva i många avseenden.