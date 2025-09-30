KD och M jublar över nya planen: "Historiskt stor satsning"

Projektet på E22 i Västerviks kommun skrotas i den nya transportplanen. Men M och KD menar att det är en storsatsning som sker. – Satsningen på Kalmar Central kommer gynna såväl pendling som näringslivstransporter. Det stärker hela regionen, säger Pär-Gustav Johansson (M).

Under tisdagsmorgonen presenterade Trafikverket en ny nationell plan för transportinfrastrukturen. Den sträcker sig från 2026 till 2037. Den tolvåriga planen är den största någonsin och ramarna har utökats med 200 miljarder kronor.

En stor nyhet för Kalmar län var att projektet på E22 mellan Gladhammar och Verkebäck i Västerviks kommun skrotas. Däremot görs en ny investering på 300 miljoner kronor på spår och plattformar på Centralstationen i Kalmar.

– Detta är en historiskt stor satsning på infrastruktur. Regeringen ärvde en enorm underhållsskuld från tidigare regeringar. Riksrevisionen har visat att tidigare regeringars satsningar inneburit en samhällsekonomisk förlust på 270 miljarder kronor. Men nu betar vi av skulden bit för bit. Genom satsningar från regeringen och bättre kostnadskontroll finns också medel till nya projekt. Satsningen på Kalmar central kommer gynna såväl pendling som näringslivstransporter. Det stärker hela regionen, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, i ett pressmeddelande.

"Det är 325 år tidigare"

Det eftersatta underhållet på vägarna ska vara åtgärdat år 2037 och när det gäller järnvägen handlar det om år 2050. Det är första gången Trafikverket har med en bedömning om när "underhållsskulden" ska vara betald.

– Det är 325 år tidigare än vad granskningar konstaterat att det skulle ta med den dåvarande underhållstakten. Men den här regeringen steppar upp. Både för järnvägen och vägarna. Det kommer läggas mycket asfalt i länet de kommande åren. Det behövs! Men man hade inte kunnat beta av underhållsskulden i hela landet om man inte stoppat prestigeprojekt som höghastighetsbanan. Jag välkomnar också särskilt satsningen på enskilda vägar där man höjer bidraget med motsvarande två tredjedelar, säger Carl-Wiktor Svensson (KD), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Planen ska nu ut på remiss och tanken är att regeringen ska kunna ta beslut under första halvåret 2026.

– Gällande objekt som utgår i planen; Det är rimligt att de mest samhällsnyttiga projekten prioriteras, men det är också rimligt med större satsningar i Kalmar län – vilket kräver en ännu större budget. Alternativt en annan fördelningsnyckel. Frågan har lyfts med ministern som påtalat möjligheten förutsatt att man kan enas kring en annan fördelningsnyckel bland landets kommunala och regionala politiker, avslutar Carl-Wiktor Svensson (KD) och Pär-Gustav Johansson (M).