Per vann riksfinalen med sin Emma – "Har varit svårt att ta in"

Bandmedlemmarna på efterfesten ihop med Anders Olsson, projektledare/producent för P4 Nästa Stjärna. Foto: Privat

Jocke Wik, Therese Nylund, Emma Karlsson och Per Solberg efter segern i Sverigefinalen av P4 Nästa Stjärna. Foto: Pressbild

Per Solberg, Vena, vann finalen av P4 Nästa Stjärna tillsammans med flickvännen Emma och övriga i The Jem’s. Nu kommer Per och hans fiol höras i Musikhjälpen och på riksradion, där man kan nå tre miljoner dagliga lyssnare. – Nu börjar jag fatta att det är en stor grej jag varit med om, säger Per Solberg.

Efter inspelningen av Bonde söker fru – Andra sommaren uppstod inte bara kärlek mellan skogsbonden Per Solberg och Emma Karlsson, som vår tidning kunde berätta i förra veckan. Utan han har också spelat fiol ihop med Emmas band The Jem’s på låten "Dancing till I´m over you", som tog sig till final av P4 Nästa Stjärna 2025.

Sverigefinalen sändes direkt i P4 på fredagskvällen och där fick vi höra bandet, som spelar poppig country, ta hem segern efter att ha fått flest röster av publiken och juryn sammantaget. Då utbröt segerjublet.

– Ja, det var riktigt roligt, och väldig, väldigt oväntat. Det trodde ingen av oss, det var något som bara hände. Man vill inte ha några förhoppningar, utan man vill gå in med rätt känsla, kommenterar Per Solberg.

Kompletterade husbandet på fiol

Under Sverigefinalen stod ett husband för musiken, men Per Solberg fick äran att komplettera på sin fiol.

– Fiolen är lite extra krydda, jag hoppas att det gav extra svung i det hela.

Enligt Per Solberg var det ett urstarkt startfält.

– Alla var verkligen superduktiga. Jag hade unnat alla segern, oavsett vem som vunnit, säger han när vår tidning når honom ute i skogarna kring hemmet i Ungsberg.

Hur är känslan nu?

– Det har varit svårt att ta in. Jag hade inte förstått hur stor tävlingen var, nu börjar jag fatta att det är en stor grej jag varit med om. Det var livesändning, en påkostad produktion och miljontals lyssnare. Det var väldigt, väldigt roligt.

Hur har ni firat segern?

– Det var efterfest med hela produktionen till långt in på småtimmarna. Dagen efter var jag tvungen att åka hem för jag hade spelning här hemma. Vi ska även ut och fira vinsten tillsammans senare, och det blir ju att vi firar när vi spelar på årets Musikhjälpen och på Sweden Live Music Conference i Malmö, som är en årlig branschmässa för livemusik. Det ingick i vinsten.

Kommer spelas på riksradion

Vinsten består också av att låten får en plats på P4:s spellista och därmed kan nå upp till tre miljoner dagliga lyssnare.

– Jag spelade med bandet på den här låten och hjälpte till i tävlingen. Vi får se hur vi lägger upp det framåt. Jag försöker vara med när det klaffar vid större evenemang, där det ska vara några fler i bandet. Det finns ju fler anledningar att vara i Nyköping, säger Per Solberg och skrattar.

Han har fått erfara att folk är väldigt engagerade, även på hemmaplan.

– Jag har fått väldigt mycket grattis och lyckönskningar.

Nu har du och Emma ett minne till ihop?

– Det kan man lugnt säga.