Besvikelse efter nedläggningsbeslutet: ”Fick direkt en klump i magen”

Barn- och utbildningsnämndens beslut om att avveckla förskolan Snövit väcker både besvikelse och oro hos vårdnadshavarna. – Jag tänker att vi fortfarande lever på hoppet, men det är en klump i magen och det var inget roligt besked att få, säger vårdnadshavaren Ida Stridell.

Barn- och utbildningsnämndens utredning kring förskolestrukturen i Vimmerby tätort landade i ett förslag om att lägga ner förskolan Snövit, som har funnits sedan 1990 och består av två avdelningar med totalt 30 barn.

Kommunen och vårdnadshavarna hade ett möte i början av november och i dag fattade nämnden beslut om att förskolan avvecklas hösten 2026 och har intagningsstopp efter årsskiftet.

Vårdnadshavaren Ida Stridell uppskattar inte beslutet som nämnden har fattat.

– Jag läste informationen på DV och fick direkt en klump i magen även att det inte var oväntat. Vi har hela tiden känt att det finns ingenting annat än att det är det enda sättet som de vill göra det på. Jag har ändå gjort allt vad jag kan för att försöka få en förståelse för vad det kommer påverka barnen, både för de som går på Snövit och för de som går på andra förskolor. De kommer bli drabbade eftersom personal kommer flyttas och nya barn ska in. Jag blir givetvis väldigt besviken på att man inte säger att det handlar om ekonomi när det är vad det endast handlar om, säger Ida Stridell.

"Barnen som är framtiden"

Att stänga en hel förskola tycker Ida Stridell är ett drastiskt beslut.

– Det är skillnad på offentlig och privat sektor. Jag har utbildning i kostnadsbesparingar, volym och effektivitet och förstår att man måste göra förändring vid nedgång, men det jag inte kan förstå är att man väljer att stänga en hel förskola på en prognos. Någon dag kommer den vända och då har man stängt dörren. Det jag är mest besviken på är att man inte ens har varit ute och tittat på förskolan. Man har suttit instängd bakom dörrar och tagit det här beslutet och inte känt in hur förskolan fungerar.

Ida Stridell har äldre barn som har gått på förskolan Snövit och har nu ett familjehemsplacerat barn som går på förskolan.

– Det är ett barn med en bakgrund där trygghet är superviktigt och man har ett annat behov av utveckling. Då är en liten förskola som Snövit superviktig. Att då få alternativen att det bara finns de större förskolorna och visst en del små förskolor gör mig jättebesviken. Det handlar mycket om pedagogiken och det är en fungerande förskola på Snövit. Jag blir jättebesviken på att man bara har tittat på storleken.

Ida Stridell känner oro för hennes barns framtid.

– Den största klumpen i magen är för att jag verkligen inte vill det för mitt barn. Hon har redan brutit upp från sin trygghet en gång och ska behöva göra det en gång till. Jag ser själv hur mycket hon har vuxit genom att gå på Snövit och det är därför jag har försökt strida för det. Jag tycker att hon blir så extremt utsatt och det är tråkigt att man väljer att slå igen förskolor. Det är ju barnen som är framtiden.

"Tänker lusläsa utredningen"

Ida Stridell är inte trygg med att beslutet tas på rätt grunder till hur det kommer påverka individer.

– Svaren jag har fått från politiker är att man tittar på individnivån och hur det påverkar individerna på förskolan. Jag tycker inte det finns någonstans där vi har fått tala om hur det påverkar mitt barn. Jag tycker att det saknas delar i barnkonsekvensanalysen som jag har frågat om att få ta del av, men det har jag inte fått.

– Jag har skickat en komplettering till alla politiker där jag har lyft upp mitt fall och hur det kommer påverka mitt barn. Socialtjänstlagen ändrades i somras och kommunerna har ett stort ansvar för familjehemsplacerade barn, att trygga deras framtid och se till att de har rätt förutsättningar. Jag tycker inte att beslutet linjerar med det. Jag skrev väldigt tydligt till politikerna att jag kommer följa detta för att se vilka politiker och vilka partier som främjar barnens framtid och vilka som röstar emot barnen. Jag väntar på att protokollet ska bli klart så jag kan begära ut all information kring ärendet.

Hur ser den fortsatta kampen ut?

– Visst tappar man gnistan, men för mig är det så personligt viktigt så jag tänker inte ge upp. Jag tänker lusläsa utredningen och tycker att det finns väldigt mycket som jag inte har fått svar på. Jag förstår i grund och botten att man behöver göra något, men jag tycker att det är tråkigt att man väljer att lägga ner en förskola som funkar så bra.