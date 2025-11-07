Nedläggning av förskola väcker kritik: "Lämnade med en mer hopplös känsla"

Framtiden för förskolan Snövit i Vimmerby är hotad. Vårdnadshavarna på den nedläggningshotade skolan är kritiska till hur veckans informationsmöte blev. – Jag gick ifrån mötet och kände en oro för Vimmerby kommun, säger vårdnadshavaren Ida Stridell.

Totalt har kommunen sju olika förskolor i egen regi inne i Vimmerby stad. Det rör sig om Lunden, Norrängen 1 och 2, Skogsbacken, Stenshult, Snövit och den nybyggda förskolan ute i Nybble.

Sedan i våras har barn- och utbildningsförvaltningen utrett förskolestrukturen och tittat på om det finns för många förskolor i tätorten.

Bakgrunden är den demografiska utvecklingen och att allt färre barn föds och har fötts de senaste åren. Nu har nämnden, som ännu inte är redo för beslut, på förslag att stänga förskolan Snövit som består av två avdelningar och totalt 30 barn.

"Kostnadsbesparing som de tryckte på"

Politikerna höll under tisdagen ett informationsmöte som vårdnadshavarna var inbjudna till. Ida Stridell, en av de närvarande vårdnadshavarna, känner sig besviken efter mötet.

– Jag gick dit för att göra min röst hörd som vårdnadshavare och kommuninvånare och lämnade mötet med en lite mer hopplös känsla i att beslutet redan var taget även att det inte finns ett beslut än. Det pratades i termer som att det redan var beslutat, säger Ida Stridell.

Vad fick ni för skäl till att förskolan ska läggas ner?

– Det var mycket kostnadsbesparing som de tryckte på mest, men vi fick inte se någon kalkyl på hur de räknar på kostnaderna. Vi ifrågasatte vissa av deras argument utifrån hur man räknar i en sådan kalkyl, säger Ida Stridell.

"Ser det för mycket ur kostnadsperspektivet"

Barn- och utbildningsnämnden ska under mötet ha uttryckt att de behöver stänga två avdelningar på grund av prognosen med antalet barn de kommande åren och då blev det förskolan Snövit.

– Riktigt varför det blev Snövit fick vi inte svar på. Jag uppfattade det som att en av anledningarna är att lokalen är bra att använda till något annat, till exempel bostäder inom socialförvaltningen och det ställde vi många frågor kring. Vi frågade om det fanns någon plan för lokalen och de svarade att de inte kände till det. En av sidorna i prestationen visade att lokalen förslagsvis kunde byggas om till boende inom socialförvaltningen, säger Ida Stridell.

Ida Stridell är inte alls nöjd med utvecklingen vad gäller skolsituationen i Vimmerby kommun.

– Jag gick ifrån mötet och kände en oro för Vimmerby kommun. Det började med att vi lägger ner de yttre skolorna och nu börjar vi även lägga ner förskolor inne i staden. Vi frågade också kring hur tanken är för signalvärdet med att man börjar dra in på barnen för att spara in pengar. Det gör inte att man kommer flytta till Vimmerby kommun och kanske inte skaffa barn utan snarare att man kanske söker sig bort istället. Hur man resonerar fick vi inte heller riktigt några svar på, säger Ida Stridell och fortsätter:

– Även om det inte kommer tillräckligt med barn är det enligt skollagen över rekommenderat antal vad gäller barn per pedagog i Vimmerby kommun. Vi frågade om man inte kan se det som att det är bra att det inte är så stora barngrupper. Min känsla är att man ser det för mycket ur kostnadsperspektivet med att de stora förskolorna är mer kostnadseffektiva.

"Varför stänga en hel förskola?"

Ida Stridell har äldre barn som har gått på förskolan Snövit och har nu ett familjehemsplacerat barn som går på förskolan.

– Vi har gjort ett aktivt val att placera barnet på Snövit. Det är alltid samma pedagoger och det är en mysig skolgård, en genuin känsla och en trygghetsmiljö. Vi har ett familjehemsplacerat barn som har ryckts upp från sin trygghet en gång och nu rycks upp igen på grund av det här när man äntligen har landat i en trygg miljö där man vistas stora delar av dagen.

Hon förstår inte varför förskolan ska läggas ner.

– Det som är tråkigt är att Snövit är en så fungerande förskola och att personalen har jobbat där i så många år. Jag tycker att man väljer att lägga ner förskolan på vaga grunder för att man ser det från prognos på barnafödande och har ett kortsiktigt tänk. Vi har stått med baracker i Vimmerby kommun hur länge som helst och jag kan inte förstå varför man ska stänga en hel förskola när man istället kan stänga igen avdelningar.

Hur ser din lösning på problemet ut?

– Kan man inte istället välja att stänga ner avdelningsvis tills behovet finns, men fortfarande stå kvar med förskolan. En dag kommer den behövas igen. Det känns drastiskt att lägga ner en hel förskola för en prognos som i mina ögon inte såg jättestor ut vad gäller skillnader i barnantal.

Känner du att det finns en väg framåt, eller kommer ni godkänna beslutet?

– Först kände jag hopplöshet och sedan ”jag är kommuninvånare och inte nöjd med det jag fick till mig i går”. När vi kom dit trodde vi att det skulle göras en barnkonsekvensanalys och att vi skulle få representera våra barn i den här frågan med tanke på att det var presenterat så. Den del vi fick vara med och representera var bara hur övergången till en ny förskola skulle bli så bra som möjligt.

Så går kampen vidare

Stridell ger inte upp och tänker gå vidare i kampen för Snövits förskola.

– Jag har mejlat ut till alla ledamöter i barn- och utbildningsnämnden för att fråga var de står i frågan. Jag beskriver min oro som vårdnadshavare för beslutet och skriver att förskolan är en trygg miljö för barnen. Jag tycker att man tar ett beslut på väldigt lösa grunder och en prognos med låg kostnadsbesparing. Det kändes inte som att det var så mycket pengar det rörde sig om.

Vårdnadshavarna har även startat en namninsamling som du hittar här.