PROGNOSEN: Så ser julvädret ut att bli i våra trakter

I nuläget ser det ut att bli en snöfri jul i våra trakter - men Linnea Rehn Wittskog på SMHI säger att det finns en liten chans att det kan bli snöinslag. Foto: MostPhotos

Julhelgen närmar sig, och många undrar vad vädret kommer att bjuda på under de kommande dagarna. Finns det någon chans att det blir en vit jul, och hur blir väglaget?

Linnea Rehn Wittskog, vakthavande meteorolog på SMHI, har kollat väderprognosen för kommunerna Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar under nästa vecka.

– På måndag så kommer det bli lite mer moln i jämförelse med vad vi har i dag (söndag), med temperaturer runt nollan eller någon enstaka plusgrad. Det ser ut att bli svaga vindar, och det ser inte ut att bli några större skillnader mellan de här kommunerna, säger hon.

Risk för halka

På tisdagen kommer det också inledningsvis vara mycket moln. Under förmiddagen kan det eventuellt förekomma regn eller till och med blötsnö.

– Lufttemperaturen kommer ligga kanske runt 0 °c men det finns risk att vägytorna är på minussidan, och att vi då får en situation där blöt nederbörd på vägarna skulle kunna leda till halka.

Nederbörden ser ut att mattas av under dagen och molntäcket kan spricka upp under eftermiddag och kväll. Då faller temperaturen till minus.

Så hur blir då vädret på julafton? Prognosen visar att det ser ut att bli klarare väder och ganska stora chanser till sol, med temperaturer på någon enstaka minusgrad och svag vind.

Finns det någon chans till snö på julafton?

– Det är möjligtvis om nederbörden på tisdag morgon och förmiddag skulle falla mer i form av snö. I nuläget ser det dock ganska blött ut närmare kusten. Men en bit in mot landet, kanske i Vimmerbytrakten, skulle det eventuellt kunna bli snöinslag.

På juldagen och annandagen blir det sen lite mer mildväder som börjar dra in över landet. Då ser det ut att bli lite mildare och fuktigare luft med några enstaka plusgrader och lite mer vind än de andra dagarna.