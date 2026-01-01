Rekordår: Så många bluffsamtal har Telia stoppat – listar bästa tipsen

2025 blev ett rekordår. Aldrig tidigare har operatören Telia stoppat så många bedrägerisamtal som under det gångna året. Tre försök i sekunden når aldrig fram till kunderna med hjälp av ny avancerad teknik.

Tack vare ny avancerad teknik och framgångsrikt branschsamarbete har Telia stoppat fler bedrägeriförsök än någonsin tidigare.

Det visar deras senaste sammanställning för året, där man lyfter fram att 92 miljoner bedrägerisamtal stoppats. Det är en ökning med 70 procent från i fjol och betyder att tre försök i sekunden eller nästan nio samtal per svensk aldrig når fram till kunderna.

– Nu stoppar vi tre samtal i sekunden, och vi kommer inte att ge oss. Det här är en kamp om tryggheten för våra kunder och vårt digitala samhälle, säger Amanda Landqvist, ansvarig för Telias bedrägeribekämpning, i ett pressmeddelande.

Två olika former av bedrägeri

Av de blockerade samtalen hör 57 miljoner till metoden wangiri, som är en form av telefonbedrägeri där bedragare ringer från ett utländskt eller okänt nummer, låter det ringa endast en gång och lägger sedan på, i hopp om att du ska ringa tillbaka till det som ofta är ett dyrt högkostnadsnummer för att se vem det var, och på så sätt genererar de intäkter via avgifter för samtalet.

Resterande 35 miljoner samtal är så kallade spoofade samtal, det vill säga när bedragare förfalskar nummerpresentationen så att det ser ut som att samtalet kommer från ett trovärdigt nummer som din bank, Polisen eller ett lokalt nummer för att lura dig att svara och lämna ut känslig information, som BankID eller kontouppgifter.

Stärkt skyddet

Bakom rekordresultatet står Telias experter som har stärkt skyddet genom att utveckla avancerade system som upptäcker bedrägliga trafikmönster i realtid. Samtidigt har branschen tagit fram en gemensam lösning mot spoofing, där operatörerna samarbetar för att stoppa bedrägerisamtal och minska risken för att kunder ska drabbas.

– Bedrägerier skadar människor och urholkar förtroendet för digitala tjänster. Därför fortsätter vi det viktiga arbetet genom samarbete, kunskapshöjande insatser och utveckling av nya tekniska lösningar. Men för att ligga steget före behöver alla också fortsatt vara vaksamma, oavsett om du handlar online eller får ett oväntat samtal, säger Amanda Landqvist, som också listar fem tips på hur man minskar risken att bli utsatt.

Har bidragit till framgången

För att motverka bedrägerier samarbetar Telia brett med Polisen, MSB och näringslivet. Företaget har också lanserat flera egna initiativ för att stärka kundernas trygghet. Bland annat har nya funktioner i Mitt Telia ökat skyddet, falska SMS-avsändare för företag förhindrats och Telia Payback, som stoppar wangiri-samtal och samtidigt debiterar bedragarna, har bidragit till framgången.