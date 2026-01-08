VIMMERBYBOLAGET VARNAR FÖR BEDRÄGERISAMTAL

Det kommunala bolaget, Vimmerby Energi- och Miljö AB, varnar nu för pågående bedrägerisamtal.

VEMAB skriver med stora bokstäver om varning för bedrägerier gällande spolning av avlopp.

"Just nu förekommer det samtal från personer som utger sig för att arbeta på företag som erbjuder tjänster för spolning av avlopp och kontroll av brunnar", skriver VEMAB i sin varning.

Företaget som ringer påstår sig vara intresserade att veta om du äger fastigheten du står skriven på. VEMAB tipsar om att aldrig lämna ut några personliga uppgifter eller fastighetsinformation till okända uppringare.

"Be alltid om företagsnamn och organisationsnummer – seriösa företag har inga problem att uppge detta. Om något känns misstänkt, avsluta samtalet direkt", skriver VEMAB.

Den som har fler frågor kan vända sig till det kommunala bolaget.