Läkare i 40 år – nu går Naqibulla i pension: "Känner mig stolt"

"Det är känslosamt att gå från att ha varit läkare i 40 år och tagit emot patienter och hjälpt dem till att gå hem och inte jobba", säger Naqibulla Aurfan. Foto: Ossian Mathiasson

Naqibulla Aurfan går nu i pension efter att ha jobbat som läkare i Afghanistan och Sverige i 40 år. Han började jobba på Vimmerby hälsocentral 2009. Foto: Ossian Mathiasson

Naqibulla Aurfan kom till Sverige från Afghanistan 2004 och har jobbat på Vimmerby hälsocentral sedan 2009. Han är tacksam för alla möjligheter som har funnits här nu när han går i pension. – Vi har varit som en liten familj här på hälsocentralen, säger Naqibulla Aurfan.

Naqibulla Aurfan har jobbat som läkare i Afghanistan och Sverige i strax över 40 år.

– Jag tog examen och fick min läkarlegitimation i Afghanistan 1983. I Afghanistan jobbade jag för staten och hade också en egen klinik som jag drev tillsammans med min fru som är också läkare, säger Naqibulla Aurfan.

Naqibulla Aurfan kom till Sverige och Vimmerby 2004 och det visade sig bli en omställning för att fortsätta inom läkaryrket.

– När jag kom till Sverige började jag lära mig svenska språket och det tog mig nästan två år, vilket var tufft. Jag är kirurg i grund och botten och när jag kom hit var det kämpigt för att jag var tvungen att börja om, lära sig språket och göra en provtjänstgöring. Det var som att börja om samtidigt som vi fick höra motstånd av andra som sa ”det är lika bra att ge upp och hitta ett annat jobb”. Jag och min fru kämpade för att jobba som läkare på Vimmerby hälsocentral, säger Naqibulla Aurfan.

"Varit som en liten familj"

Han fick läkarlegitimationen i Sverige 2009 och har jobbat på Vimmerby hälsocentral sedan 2009.

– Vi togs emot jättebra här och jag är tacksam för Sverige, Vimmerby, Region Kalmar län. Jag fick läkarlegitimationen och fast tjänst på hälsocentralen i Vimmerby 2009, säger han och fortsätter:

– Här har jag jobbat som allmänläkare och eftersom jag är kirurg i grunden har jag kunnat använda den kompetensen till att göra små kirurgiska ingrepp på hälsocentralen.

Han har jobbat på hälsocentralen i 16 år och blickar med glädje tillbaka på de åren. Den snart 70-årige läkaren (fyller 70 år på nyårsdagen) går nu i pension och gjorde sin arbetsdag på tisdagen.

– Vi har varit som en liten familj. Alla har funnits för varandra och jag är tacksam för alla kollegor som har ställt upp för varandra, därav känns det såklart lite tråkigt att lämna alla för att man har byggt upp denna familjekänsla. Det är känslosamt att gå från att ha varit läkare i 40 år och tagit emot patienter och hjälpt dem till att gå hem och inte jobba. Det är också känslosamt att lämna alla kollegor och patienter. Jag känner mig också stolt och glad över att jag har hjälpt människor i alla dessa år.

Vad ska du göra nu när du går i pension?

– Jag ska vila, motionera, resa och umgås med barn och barnbarn. Jag känner mig klar och det ska bli skönt att gå i pension.