Ny låda med leksaksigelkottar skänks till barnhälsovården

Leksaksigelkotten går under namnet ”Sticke” och är en uppskattad belöning till barnen i samband med vaccination vid 18 månader. Foto: Ossian Mathiasson

Lions Club Linnéa i Vimmerby överlämnade 40 små igelkottar till barnhälsovårdsmottagningen i Vimmerby. Anna-Lena Arvidsson, Helene Sandberg och Marianne Nilsson (placerade i mitten) tog emot gåvan av Eva-Britt Nilsson och Annika Wirsén. Foto: Ossian Mathiasson

Lions Club Vimmerby Linnéa har återigen skänkt en låda med små mjuka leksaksigelkottar till barnhälsovårdsmottagningen i Vimmerby. – Jag vurmar mycket för Vimmerby och Vimmerbys barn, säger Eva-Britt Nilsson från Lions Club Vimmerby Linnéa.

Annika Wirsén och Eva-Britt Nilsson från Lions Club Vimmerby Linnéa besökte barnhälsovårdsmottagningen i Vimmerby på måndagen för att överräcka en låda med mjuka leksaksigelkottar till personalen. Lådan innehöll 40 gosedjur och igelkottarna blir ”stick-kompisar” till de allra minsta barnen.

– Det är vi som har köpt in dem och skänker dem till barnhälsovården i Vimmerby. En del av pengarna går till Barndiabetesfonden, säger Annika Wirsén.

"Vurmar för Vimmerbys barn"

Lions Club Vimmerby Linnéa gör olika arbeten för att få in pengar som skänks internationellt, nationellt och lokalt.

– Vi samlar in pengar i form av att vi säljer saker och håller i lotterier på marknader och säljer björkar och dekorationer som hänger utanför affärerna. Insamlade pengar skänks till olika organisationer och viktiga ändamål, säger Annika Wirsén.

Hur känns det att samla in pengar och ge tillbaka till organisationer och verksamheter i Vimmerby på det här viset?

– Det känns väldigt bra. Människorna som skänker pengar till oss vet att pengarna går till något bra och att det hjälper, säger Annika Wirsén.

– Jag vurmar mycket för Vimmerby och Vimmerbys barn. Jag vet att det finns många barn som har det mindre bra och behöver hjälp, säger Eva-Britt Nilsson.

"Det ger barnen tröst"

Igelkottarna går under namnet ”Sticke” och är en uppskattad belöning till barnen i samband med vaccination vid 18 månader.

– Det ger barnen tröst och de får tänka på något annat, säger Eva-Britt Nilsson.

BHV-sköterskorna Anna-Lena Arvidsson och Helene Sandberg och distriktssköterskan Marianne Nilsson uppskattar gåvan.

– Vi är jättetacksamma gör gåvan. Vi brukar dela ut gosedjur till barn när de har fått vaccin vid 18 månader, säger Anna-Lena Arvidsson.

– Jag tror att det är omtyckt. Det är en gosig leksak som de håller i och tycker om efter vaccination, säger Helene Sandberg.

Efter att gosedjuren varit slut ett tag är det nu påfyllt. Det kan bli aktuellt med att en ny låda med leksaksigelkottar skänks framåt sommaren.