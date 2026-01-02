ORANGE SNÖVARNING I STORA DELAR AV LÄNET

Hela Kalmar län, inklusive Öland, har fått en ny snövarning. SMHI har utfärdat en gul varning för snömängder som lokalt kan komma upp i hela 25 centimeter. För delar av länet uppgraderades varningen till orange under kvällen.

Ännu en snövarning på gul nivå har utfärdats av SMHI. Den här gäller hela Kalmar län från Vimmerby ned till Kalmar. Enligt SMHI-varningen rör det sig om kraftiga snöbyar som lokalt kan ge stora snömängder och följder som kan orsaka trafikproblem.

"Restider kan bli längre på grund av halka, dålig sikt och snörök. Avsätt längre tid för din resa och anpassa hastigheten till väglag och sikt", skriver SMHI.

Varningen gäller från 18.00 på fredagen fram till 10.00 på lördagen.

"Fredag kväll och natt mot lördag väntas snöbyar som kan bli kraftiga med 10-15 cm snö, lokalt upp mot 25 cm. Snöbyarna mattas av lördag förmiddag. Det är osäkert exakt vart de största snömängderna faller och stora variationer kan förekomma. Närmast kusten och på Öland är temperaturen nära noll grader och snön kan vara tung och blöt", skriver SMHI.

Senare på fredagskvällen uppgraderades varningen till en orange för delar av länet. Det gäller i princip hela länet, inklusive Öland, utom de norra delarna. Vimmerby, Hultsfred och Västervik har fortsatt en gul.

I övriga delar av länet bör man inte ge sig ut i trafiken i onödan. Om man måste ska man förbereda sig på att man kan bli stillastående. Det kan bli tre decimeter snö och lokalt ännu mer på sina ställen. Snöbyarna väntas mattas av först under lördag morgon.