Man fick opereras akut efter miss i vården

Mannen fick opereras akut sedan röntgen dröjt i sex timmar. Foto: MostPhotos

En man i 30-årsåldern hade spräckt matstrupen, men det Västerviks sjukhus sex timmar att genomföra en skiktröntgen. Nu anmäls hanteringen till IVO i enlighet med Lex Maria.

Den magsjuke mannen sökte vård akut med bröstsmärtor. Han fick smärtlindring utan tillräcklig effekt och utredning inleddes. Efter hela sex timmar genomfördes en skiktröntgen som visade en sprucken matstrupe.

Mannen skickades akut till Linköping för operation, men klarade sig och är återställd idag. Region Kalmar har utrett händelsen och vidtagit åtgärder för att minska risken för att liknande händelser sker igen.

Hanteringen anmäls till Inspektionen för vård och omsorg i enlighet med Lex Maria.