Man fick opereras akut efter miss i vården

Mannen fick opereras akut sedan röntgen dröjt i sex timmar.
Foto: MostPhotos
Den magsjuke mannen sökte vård akut med bröstsmärtor. Han fick smärtlindring utan tillräcklig effekt och utredning inleddes. Efter hela sex timmar genomfördes en skiktröntgen som visade en sprucken matstrupe.
Mannen skickades akut till Linköping för operation, men klarade sig och är återställd idag. Region Kalmar har utrett händelsen och vidtagit åtgärder för att minska risken för att liknande händelser sker igen.
Hanteringen anmäls till Inspektionen för vård och omsorg i enlighet med Lex Maria.