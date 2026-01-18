Färre vräkningar i länet – bostadsbolaget i Vimmerby beskrivs visa vägen

I Sverige ökar antalet vräkningar och berörda barn. I Kalmar län är det dock tvärtom och där beskrivs det kommunala bostadsbolaget Vimarhem i Vimmerby visa vägen.

I landet ökar antalet vräkningar och ligger nu på den högsta nivån på 15 år. I Kalmar län däremot verkställdes 41 avhysningar under 2024. Det är 13 procent färre än året innan.

Allt fler bostadsbolag jobbar aktivt för att förebygga vräkningar. I en ny enkätundersökning bland medlemmarna i Sveriges Allmännytta uppger samtliga åtta bostadsbolag i Kalmar län som svarat att de arbetar systematiskt för att förebygga avhysningar.

– Intresset för att förebygga avhysningar växer. Bostadsföretagens förebyggande arbete är i många fall både omfattande och framgångsrikt. Men det räcker inte. När hushållens ekonomi inte går ihop ökar risken för avhysning, oavsett hur bra samverkan mellan bostadsbolag och socialtjänst fungerar, säger Åsa Schelin, expert inom bostadssociala frågor på Sveriges Allmännytta.

"Mer proaktiva"

Skånska Kristianstadsbyggen är ett exempel på ett bostadsbolag som jobbat särskilt framgångsrikt med att förebygga avhysningar där barn är involverade.

– Vi är mer proaktiva när det gäller ärenden som berör barn, genom fler kontakter och genom att arbetet fortgår tills vi når en lösning. Ärenden med barn är ärenden som vi inte släpper, säger Hanna Einarsson, som är bosocial handläggare vid Kristianstadsbyggen.

Arbetet har gett resultat. De senaste sju åren har inga barn som berörts av avhysning stått utan hem när avhysningen skulle verkställas.

Annons:

Vimarhem jobbar förebyggande

Den vanligaste grunden för uppsägning är obetalda hyror. Flera bostadsföretag vittnar om att hushållens ekonomiska marginaler minskar och att allt fler riskerar att inte kunna betala hyran. Ibland trots olika stödinsatser. Många företag lyfter därför behovet av ett mer ändamålsenligt bostadsbidrag.

I Kalmar län var det sex barn som drabbades under 2024. Det är, glädjande nog, färre än 2023.

Många kommuner är fortsatt förskonade och i tio av tolv kommuner i länet var det inga barn alls som drabbades år 2024. Vimarhem, det kommunala bostadsbolaget i Vimmerby, är ett av flera som satsat på förebyggande insatser.

– Det är verkligen positivt att allt fler arbetar för att förebygga avhysningar. Att förlora sitt hem påverkar hela livet, och för oss på Vimarhem är målet att hitta lösningar innan det behöver gå så långt. Tyvärr lyckas vi inte alltid, till exempel för att hyresgästerna inte vill eller förmår ta emot det stöd som erbjuds, och då är ett värdigt bemötande väldigt viktigt. Ibland kan också den bästa lösningen vara en nystart i en annan bostad, där hyresgästen har bättre förutsättningar att bo kvar över tid, säger Lejla Pettersson, kundservice- och marknadschef på Vimarhem.