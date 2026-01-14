Då blir det premiär i Dackestupet – "Gått väldigt bra"

Premiären är nära. Det sista arbetet med att schakta och pista går in på sluttampen. Foto: Privat

Vädret har varit fördelaktigt, så Hjortens SK är framme vid premiär i Dackestupet i Virserum. – Det har gått väldigt bra och varit okej sammanhängande kallperiod, det underlättar betydligt när man kan köra hela tiden, säger Erik Karlsson i snöläggarteamet.

Allt är i det närmaste klart. Den snö man gjort kommer räcka, enligt Erik Karlsson. Så det som återstår är att schakta och pista.

– Vi håller på med det nu och i kväll ska vi skotta grillplatser, hänga på byglar och förbereda det sista inför premiären, sa Erik Karlsson under tisdagen. Så vi är på slutklämmen, sedan får vi hoppas att vintervädret håller i sig. Det ser ut att bli lite mildare och kallare igen, lagom kallt. Runt fem minus är exemplariskt, tillägger han.

Har snöläggningen gått som planerat?

– Ja, det tycker jag. Det har gått väldigt bra och varit okej sammanhängande kallperiod, det underlättar betydligt när man kan köra hela tiden. Så vi körde 4,5 dygn i första omgången, då lade vi det mesta, där efter har vi gjort lite kompletteringar för skidspår och ”tävlingssidan”, som vi kallar den vänstra uppifrån.

Ett 100-tal jobbar ideellt

Folket har räckt till för att göra snö både dag, kväll och natt, vilket förstås är en fördel när kylan väl kommer. Så Hjortens SK är framme vid skidpremiär, den blir på fredag kväll, följt av öppet både lördag och söndag.

– Vi börjar med ordinarie öppettider direkt, alltså två kvällar i veckan, onsdag och fredag, och helg.

Ett 30-tal personer har varit sysselsatta med att göra snö, nu tillkommer nya arbetsgrupper för lift, skiduthyrning, cafeteria och annat.

– När vi öppnar blir det ett helt annat antal personer som behövs, då är vi ett 100-tal totalt under säsongen som jobbar i backen.