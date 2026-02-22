Säsongen går till historien – många firade sportlov i Dackestupet

Vid klockan 13 på lördagen var det bara sex par skidor kvar att hyra ut. Då hade treårige Alfred Ramström från Åseda just fått sina 67 centimeter långa, eller snarare korta, skidor inställda av Sandro. Med pjäxor i älsklingsfärgen blått.
– Vi ska prova och se om han kan stå på skidorna själv först, så han har balansen, sedan ska vi försöka ta oss ner för backen med sele, sa pappa Måns Ramström medan mamma Klara avstod själva skidåkningen.
– Jag åker inte så mycket, men det är ändå kul att göra som en familjegrej, sa hon.
Premiär för många
Maria Ek från Västervik passade på att fira sportlovet med en tur till Dackestupet i Virserum tillsammans med Sigrid Ek och Märta Apelgren.
– Det är första gången vi är här. Vi ville passa på att göra en vinteraktivitet hyfsat nära.
Det var de inte ensamma om, att tänka den tanken denna näst sista dag på sportlovet.
– Det är första gången vi är här, konstigt nog, sa Camilla Botvidsson från Kalmar.
– Det är en jättehärlig backe. Vi har varit i Nybro tidigare, den här backen var mer njutbar, sa Anna Joyson.
Även Anna och hennes dotter Vera hade åkt från Kalmar.
– Vi vuxna har jobbat hela veckan och barnen har varit på fritids, ”de stackarna”, så nu avslutar vi sportlovet här, sa Anna och tog en selfie med Vera innan nästa åk.
Säsongen sticker ut
Hela den här säsongen sticker ut, sedan backen öppnade den 16 januari. Förklaringen är förstås att det varit en riktig vinter för en gångs skull. Av erfarenhet vet eldsjälarna i Hjortens SK att det drar ner intresset när det är barmark runt om, även om själva backen är öppen.
Lördagen var inget undantag, precis som alla övriga dagar tidigare i veckan var det gott om folk – var man än tittade.
– Det har varit mer eller mindre fullt varje helg, men i torsdags var det riktigt fullt, säger Erik Karlsson i Hjortens SK.
Personalen i Toppstugans kafeteria fick att göra med att serva alla hungriga och fikasugna åkare.
– Idag vet vi att vi lever, sa Lisa Sandstedt, som hade passet ihop med Kristin Pleijert och Emelie Sjöberg.
Vad säljer bäst?
– Idag salami- och briemackor. Men också mycket gulaschsoppa. Och kanelbullar och semlor…Vi säljer mycket av allt idag, skulle jag säga, sa Lisa Sandstedt och fortsatte arbetet med att lägga ihop baguetter för att motsvara efterfrågan.