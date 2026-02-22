Säsongen går till historien – många firade sportlov i Dackestupet

Vera och Anna från Kalmar förevigade dagen i backen. "Vi har jobbat hela veckan medan barnen gått på fritids, "de stackarna". Nu avslutar vi sportlovet här. Foto: Lotta Madestam

"Idag vet vi att vi lever", sa Lisa Sandstedt, närmast kameran, som jobbade i kafeterian ihop med Kristin Pleijert och Emelie Sjöberg. Foto: Lotta Madestam

Tre generationer skidåkare; Elsie, 5, Theodor, 8, ihop med pappa Mattias och farmor Kerstin, alla Växjö. "Det bästa var att åka hela vägen i lilla backen", sa Theodor. Foto: Lotta Madestam

För Sigrid Ek, Märta Apelgren och Maria Ek från Västervik var det första gången i Dackestupet. "Vi passar på att göra en vinteraktivitet hyfsat nära", sa Maria. Foto: Lotta Madestam

Monica och Sture Bergh från Virserum var tillsammans med sonen Rickard Engdahl och Håkan Engdahl, bosatta i Skara. Foto: Lotta Madestam

Anna Joyson och Camilla Botvidsson hade åkt från Kalmar ihop med sina respektive familjer. "Det är första gången vi är här, konstigt nog", sa de. Foto: Lotta Madestam

Familjen Johansson/Ek från Mörlunda, med Jesper, Sandra samt barnen Einar och Elvin, fick en härlig dag i backen. Foto: Lotta Madestam

Sandro hjälper treårige Alfred Ramström, här i pappa Måns famn, att ställa in skidorna. Foto: Lotta Madestam

Många tog chansen att njuta av en friluftsaktivitet när sportlovet gick in på sluttampen. Foto: Lotta Madestam

Hjortens SK kan se tillbaka på en fantastisk sportlovsvecka i Dackestupet. Att det varit riktig vinter, inte bara vitt i backen, fick intresset att explodera. – Idag vet vi att vi lever, sa Lisa Sandstedt i Toppstugans kafeteria när sportlovet gick in på slutspurten.

Vid klockan 13 på lördagen var det bara sex par skidor kvar att hyra ut. Då hade treårige Alfred Ramström från Åseda just fått sina 67 centimeter långa, eller snarare korta, skidor inställda av Sandro. Med pjäxor i älsklingsfärgen blått.

– Vi ska prova och se om han kan stå på skidorna själv först, så han har balansen, sedan ska vi försöka ta oss ner för backen med sele, sa pappa Måns Ramström medan mamma Klara avstod själva skidåkningen.

– Jag åker inte så mycket, men det är ändå kul att göra som en familjegrej, sa hon.

Premiär för många

Maria Ek från Västervik passade på att fira sportlovet med en tur till Dackestupet i Virserum tillsammans med Sigrid Ek och Märta Apelgren.

– Det är första gången vi är här. Vi ville passa på att göra en vinteraktivitet hyfsat nära.

Det var de inte ensamma om, att tänka den tanken denna näst sista dag på sportlovet.

– Det är första gången vi är här, konstigt nog, sa Camilla Botvidsson från Kalmar.

– Det är en jättehärlig backe. Vi har varit i Nybro tidigare, den här backen var mer njutbar, sa Anna Joyson.

Även Anna och hennes dotter Vera hade åkt från Kalmar.

– Vi vuxna har jobbat hela veckan och barnen har varit på fritids, ”de stackarna”, så nu avslutar vi sportlovet här, sa Anna och tog en selfie med Vera innan nästa åk.

Annons:

Säsongen sticker ut

Hela den här säsongen sticker ut, sedan backen öppnade den 16 januari. Förklaringen är förstås att det varit en riktig vinter för en gångs skull. Av erfarenhet vet eldsjälarna i Hjortens SK att det drar ner intresset när det är barmark runt om, även om själva backen är öppen.

Lördagen var inget undantag, precis som alla övriga dagar tidigare i veckan var det gott om folk – var man än tittade.

– Det har varit mer eller mindre fullt varje helg, men i torsdags var det riktigt fullt, säger Erik Karlsson i Hjortens SK.

Personalen i Toppstugans kafeteria fick att göra med att serva alla hungriga och fikasugna åkare.

– Idag vet vi att vi lever, sa Lisa Sandstedt, som hade passet ihop med Kristin Pleijert och Emelie Sjöberg.

Vad säljer bäst?

– Idag salami- och briemackor. Men också mycket gulaschsoppa. Och kanelbullar och semlor…Vi säljer mycket av allt idag, skulle jag säga, sa Lisa Sandstedt och fortsatte arbetet med att lägga ihop baguetter för att motsvara efterfrågan.