Tänker nytt efter maxad säsong – här är investeringarna man fokuserar på

"Det är när en anläggning används till max man ser var bristerna är", menar Erik Karlsson och redogör för föreningens planer framåt. Foto: Lotta Madestam

Det var runt 1 300 åkare i anläggningen sportlovsveckan. Både på torsdagen och lördagen var det helt slutsålt. Foto: Lotta Madestam

Utöver att man ska utöka antalet platser i cafeterian vill föreningen också utöka antalet skidor och pjäxor i uthyrningen. I lördags var det rejält urplockat. Foto: Lotta Madestam

Efter intresset i år kommer Hjortens SK fokusera på Toppstugan. Nu finns en tydlig plan på omfattande investeringar för att höja statusen. Foto: Lotta Madestam

För att möta det stora intresset för skidåkning i Dackestupet i Virserum har Hjortens SK bestämt var man ska lägga fokus framåt. Nu finns en tydlig plan på omfattande investeringar för att höja statusen. – När en anläggning används till max ser man var bristerna är, säger Erik Karlsson, ledamot.

Satsningarna har funnits med som en tanke tidigare, men efter en säsong där anläggningen använts till max ser föreningen tydligt var man behöver fokusera.

– Efter intresset i år kommer vi att komma till skott med att lägga fokus på Toppstugan. Vi ser behovet, det måste göras något för att det ska fungera bättre, säger Erik Karlsson och berättar vad det innebär mer konkret:

– Vi kommer titta över infrastrukturen i Toppstugan och området runt omkring. Huset är för litet för den besöksmängden som kommer, så vi kommer titta på hur vi kan använda ytorna bättre. Det omfattar både hur vi kan få till fler toaletter och göra både skiduthyrningen och cafeterian bättre.

Finns det en idé om hur?

– Ja, vi kommer troligtvis använda oss av klubbrummet i det bortre högra hörnet som får ge plats åt fler platser i cafeterian. Det är tillstängt idag och används alldeles för lite. Tanken var att ha det för styrelsemöten och det alpina. Nu, när vi behöver mer utrymme, ser vi ingen anledning att ha kvar det.

Enig styrelse vill satsa

Det finns också en idé om hur man ska kunna få in två toaletter till, och själva uthyrningen ska också ses över med målet att utöka antalet skidor och pjäxor. Eftersom det finns en bokningsgräns ska det också finnas skidor till alla är föreningens målsättning.

– Vi diskuterade det här på tisdagens styrelsemöte och en enig styrelse ställer sig bakom att det blir fokus på Toppstugan i år. Det har diskuterats i fem-sju år, nu är målsättningen att lösa det. Sedan kan det kanske gå åt nästa år också innan vi är klara.

Kan man säga att ni byter fokus?

– De sista tre-fyra åren har vi satsat väldigt mycket pengar på snöläggningen och belysningen i backen. Vi känner att vi kommit så pass långt att det inte är prioritet längre. Vi vill bli energieffektivare, men det är inte viktigast just nu, utan det får vi jobba med bredvid, i mindre skala.

Dricksvattnet har inte räckt till

På mötet bestämdes också att satsa på en ny dagvattenbrunn eftersom man sett att dricksvattnet inte räckt till på eftermiddagen när det varit väldigt mycket folk i backen. Föreningen är i färd med att ta in anbud, man tippar på att kostnaden bara för brunnen kommer hamna på mellan 100 000 och 150 000 kronor.

– Vi har haft problem i år och behövt stänga av toaletter för att bromsa upp. Det är inte bra, så det kommer åtgärdas till nästa år, säger Erik Karlsson och tillägger:

– Man ser problemen när en anläggning används till max. Då ser man var bristerna är.

Parkeringen räcker inte till

Dessutom kommer vajern på rätta liften bytas i sommar. Den besiktas varje år och när den uppnått en viss ålder måste den röntgas. Det kostar så pass mycket, så det är bättre att byta ut den. Det är en investering man förmodar landar på runt 200 000 kronor.

Men, det finns också en svårare nöt att knäcka – parkeringen räcker inte till. I år har man fått ta till en reservparkering, som varit upplogad hela vintern.

– Vi måste göra någonting för att förbättra den delen. Det blir dock inte till nästa år, men vi måste ändå börja titta på det för att ha en plan framåt eftersom det är en markägare inblandad, säger Erik Karlsson.

Hur vill du summera säsongen hittills?

– Den har varit jättebra. Vi har inte varit i närheten av de här siffrorna tidigare, i alla fall inte i närtid. De är fortfarande rätt vaga, men vi uppskattar att det var runt 1 300 åkare i anläggningen sportlovsveckan. Både på torsdagen och lördagen var det helt slutsålt. Så jag tippar på att vi börjar dra oss mot 5 000 åkare den här säsongen.

Vad det innebär i pengar vet han däremot inte.

– Men det blir "en hel del" att investera i anläggningen. Vi har underhåll- och investeringskostnader på 600 000 kronor per år, bara för att hålla anläggningen uppdaterad och i skick. Räddningen är att mycket görs ideellt, arbetskostnaden kan vi räkna bort. Förutom vajern, den byter ett företag.

Hur ser du på att göra de här satsningarna, den här kalla och snörika vintern riskerar ju att följas av dåliga vintrar?

– Man måste alltid se framåt och tro på det. Vi tror att det kommer gå att bedriva skidanläggning här i södra Sverige också. Ju bättre man gör det för gästerna, desto fler återvänder och det är större chans att det kommer nya besökare.

Hur länge till tror du säsongen fortsätter?

– Det är jättesvårt att säga, vi kör så länge det finns snö och det finns folk som är intresserade av att komma. Så länge det är kallt om nätterna håller sig backen fin. Det finns gott om snö, jag har aldrig sett så mycket snö vecka tio som vi har nu.