Marknadsföringsgigant till Roxx stora dag – som flyttar till huvudstaden

Astrid Lindgrens Värld både 2024 och 2025. Nu skiftar Roxx och flyttar sin insiktsdag hela vägen upp till Stockholm. En brittisk marknadsföringsgigant kommer till huvudstaden.

Vimmerbyföretaget Roxx arrangerade den första "Insiktsdagen" 2024. Förra året gjorde man om succén och var båda gångerna på Astrid Lindgrens Värld på hemmaplan.

Nu skriver Roxx i ett pressmeddelande att man växlar upp sin årliga mötesplats för varumärkesutveckling. Den 22 april i år tar Insiktsdagen plats på anrika Bio Skandia i Stockholm med den brittiska marknadsföringsgiganten Tom Roach som huvudtalare.

– Vi skapade Insiktsdagen för att vi ville dela med oss av kunskap om varumärkets betydelse och hur man arbetar med sitt varumärke på bästa sätt. Vi vill sprida både vår egen expertis och kunskap från kloka branschkollegor och vänner, säger Sebastian Thelin, varumärkesstrateg på Roxx.

"Starkaste uppställningen någonsin"

Tom Roach, årets huvudtalare, är en brittisk multiprisad strateg som är känd för sitt arbete med globala ikoner som Apple, Mcdonald´s och Mercedes-Benz.

Han delar scen med svenska experter som Mats Rönne och teamet bakom KPA Pensions Guldägget-vinnande kommunikationskoncept.

– Vi har vår starkaste uppställning någonsin. Att vi får hit en auktoritet som Tom Roach är också ett bevis på att den svenska debatten om effektivitet och varumärkesbygge håller hög internationell klass, säger Sebastian Thelin.

Årets tema är "Det framtida och samtida varumärket – identitet och komplexitet i en värld ställd på huvudet". Där samlas några av branschens vassaste hjärnor och flytten till huvudstaden är ett medvetet val för att kunna samla hela branschen, menar Roxx.

– Att vi väljer Stockholm handlar om tillgänglighet och ambition. Vi vill skapa en nationell arena där olika perspektiv får krocka och där vi tillsammans kan djupdyka i de utmaningar vi möter i vardagen när vi ska driva våra varumärken framåt, säger Sebastian Thelin.

50-talet medarbetare

Insiktsdagen arrangeras av Roxx Insikt, som är kommunikationsbyråns strategiska gren. Analys och positionering kombineras för att stärka kundernas konkurrenskraft och lönsamhet. Satsningen är en naturlig del av moderbolaget Roxx, som grundades redan 1987.

Roxx är baserat i Vimmerby och har cirka 50-talet medarbetare.

– Vi tror på kommunikation som känns och som skapar verkligt värde. Genom att förena Roxx långa erfarenhet med den strategiska spetsen i Roxx Insikt kan vi hjälpa våra kunder att inte bara synas, utan att faktiskt navigera rätt i en komplex samtid, säger Sebastian Thelin.