SKOLAN VARNAR: PERSON HAR TAGIT KONTAKT MED BARN

SKOLAN VARNAR: PERSON HAR TAGIT KONTAKT MED BARN

NYHETER 06 februari 2026 15.36

Under fredagen ska en person tagit kontakt med barn på skolgården på Astrid Lindgrens skola och sagt att man har godis i bilen.
– Det är jätteobehagligt, säger en vårdnadshavare vår tidning talat med.

Vid 15.25-tiden på fredagen gick Petra Andreassen, rektor på Astrid Lindgrens skola F-6, ut med ett mejl till vårdnadshavare med barn på skolan. 

"För kännedom har vi idag haft en person på skolgården som tagit kontakt med två elever och sagt att denne har godis i bilen. Barnen avlägsnade sig och kontaktade vuxen på skolgården", skriver rektorn i sitt utskick. 

Skolan ska även ha tagit kontakt med polisen och satt in extra bemanning på skolgården, meddelar man.

– Vi vet ingenting mer än det här utskicket vi har fått, säger en förälder som vill vara anonym.

Vad tänker du, som har barn på skolan, om det här?

– Det är jätteobehagligt, men det känns som att skolan har agerat. Man blir ju ändå lite illa till mods och det känns olustigt.

Vår tidning har sökt rektorn Petra Andreassen, som ska ha gått för dagen. Vi har även sökt polisen som inte har någon ytterligare information.

Fotnot: Felaktigt stod först att det var en vuxen. Informationen vi har fått är att det är en person, inget mer än så.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

