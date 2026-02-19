Stor tillväxtsatsning för norra Kalmar län – nu startar projektet

Kommunerna Hultsfred, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik står bakom satsningen. Nu står det klart att man får med sig Region Kalmar län som medfinansierar uppstarten av en gemensam tillväxtstrategi för norra Kalmar län med 1,5 miljoner kronor.

Vår tidning har tidigare rapporterat om att de fyra kommunerna i norra länet gått samman och hoppats få med sig Region Kalmar län. Under onsdagens sammanträde i regionala utvecklingsnämnden fattades beslut om att regionen medfinansierar satsningens uppstartsfas med 1,5 miljoner kronor.

Därutöver kommer regionen också delta aktivt i arbetet.

– Det känns viktigt från regionens sida att bidra till att samla krafterna i norra Kalmar län. Genom att bygga en stark samverkan och ta fram en gemensam strategi skapas bättre förutsättningar för företag att växa, bättre tillgänglighet samt en mer attraktiv region. Samtidigt tas viktiga steg för att minska regionala ojämlikheter, vilket bidrar till en positiv utveckling i hela länet, säger Karin Helmersson (C), regionala utvecklingsnämndens ordförande i regionen, i ett pressmeddelande.

Sammanhållen arbetsmarknadsregion 2045

Målet är att norra Kalmar län senast år 2045 ska vara en sammanhållen arbetsmarknadsregion med bättre möjligheter för företag att växa, fler jobb och en mer attraktiv region att bo och verka i.

Tillsammans utgör de fyra kommunerna en potentiell arbetsmarknadsregion med nästan 100 000 invånare och möjlighet till cirka 31 000 jobb. För att realisera den potential som bedöms finnas har kommunerna enats om tre prioriterade områden. Det rör sig om infrastruktur och tillgänglighet, växande företag samt kompetens och attraktivitet.

– Norra länets kommuner har länge samarbetat, men nu tar vi ett avgörande steg och bygger en gemensam långsiktig strategi. Det handlar om att göra det möjligt att pendla, rekrytera och växa över kommungränserna – och om att säkra norra länets kopplingar söderut till Kalmar och norrut mot Linköping och Jönköping, säger Mikael Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Hultsfreds kommun.

Annons:

"Ryggraden i vår gemensamma region"

En central del av infrastruktursatsningen är att stärka vägarna längs det som kommunerna kallar den nordliga rektangeln. Det rör sig om riksväg 37/47, 23/34 och 40 samt E22:an som binder ihop de fyra kommunerna längs kust och inland. Förbättrade pendlingsmöjligheter är en förutsättning för att bredda arbetsmarknaden, menar man.

– Den nordliga rektangeln är ryggraden i vår gemensamma region. Bättre vägstandard och kollektivtrafik med smarta pendelnav gör det möjligt att bo i en kommun och jobba i en annan. Det är grunden för inflyttning och för att vårt näringsliv ska kunna rekrytera den kompetens det behöver, säger Harald Hjalmarsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Västerviks kommun.

Eva Kindstrand Ströberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby, säger att infrastruktur och kompetensförsörjning hänger ihop.

– När vi förbättrar pendlingsmöjligheterna vidgas rekryteringsbasen för hela norra länets näringsliv och offentliga sektor. En synkroniserad planering av riksväg 40 och E22:an – inklusive en ny infart till Västervik – stärker hela kust–inlands-systemet och är en fråga som gagnar oss alla, säger hon.

Projektperioden löper i fem år

Uppstartsfasen finansieras gemensamt av kommunerna och Region Kalmar län. Arbetet omfattar etablering av samverkansstruktur, prioritering av insatsområden samt framtagande av en flerårig strategi.

Ambitionen beskrivs vara att lägga grunden för ett långsiktigt och stabilt samarbete. Under det första projektåret etableras ett gemensamt kansli som ska leda arbetet med att ta fram en gemensam strategi och koordinera insatserna. Kommunala och regionala tjänstemän kommer tillsammans att samverka i arbetsgrupper för att komma med förslag på strategins innehåll. En styrgrupp ska säkerställa strategisk riktning och politisk förankring.

Avsikten är att den första projektperioden ska löpa i fem år.