Lodjursjakten i Kalmar län blir av – avslag för överklagandet

Naturskyddsföreningen överklagade lodjursjakten i bland annat Kalmar län. Nu säger förvaltningsrätten att det blir jakt på lodjur här.

I januari meddelade länsstyrelsen att man kommer tillåta licensjakt på totalt 16 lodjur under 2026 i Kalmar län. Det är dubbelt så många lodjur som förra året och beror på att stammen behöver regleras, enligt beslutet från länsstyrelsen.

– I år ökar tilldelningen jämfört mot föregående år. Det beror på att vi i den senaste inventeringen sett en ökning av lodjuren i Kalmar län. Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Kalmar län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, har enhetschef Fredrik Ustrup tidigare sagt.

Jakten startar den 1 mars och varar som längst till och med den 31 mars. Naturskyddsföreningen ville annorlunda och överklagade samtliga beslut på licensjakt i mellersta och södra Sverige, däribland Kalmar län.

Anser att kraven är uppfyllda

Organisationen ansåg att jakten bröt mot EU-rätten och riskerade att hota lodjurets långsiktiga överlevnad i Sverige. Därför krävde man att jakten skulle stoppas innan den ens börjat.

– Genom att år efter år tillåta omfattande licensjakt på en strikt skyddad, fridlyst och hotad art sätter Sverige lodjursstammens överlevnad på spel. Vi bedömer att besluten bryter mot både EU-rätten och den svenska jaktlagstiftningen. Storskalig återkommande licensjakt är helt fel väg att gå – då har vi snart inga lodjur kvar i Sverige, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Nu har förvaltningsrätten sagt sitt. Jakten på lodjur får grönt ljus, rapporterar TT på torsdagen. Överklagandet som rör Örebro, Stockholm, Västra Götaland, Uppsala samt här i Kalmar län avslås av förvaltningsrätten.

"Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten att länsstyrelsen har visat att samtliga krav för licensjakt är uppfyllda", skriver rätten i sitt avgörande.

Naturskyddsföreningen kommer överklaga beslute till kammarrätten i Sundsvall.

"Vi beklagar att domstolen ger grönt ljus för en jakt som strider mot både EU-rätten och den svenska jaktlagstiftningen”, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen, i en kommentar till TT.