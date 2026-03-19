Efter ett dygn – jakten redan över i norra länet

Licensjakten på lodjur stoppades först, men i tisdags kom beskedet att kammarrätten i Sundsvall upphävde det tillfälliga jaktstoppet. Redan nu är jakten i norra länet slut.

Det var tidigare i år som länsstyrelsen fattade beslut om licensjakt på lodjur under mars månad och jakten fick vara som längst till och med den 31 mars.

Beslutet om att tillåta licensjakt har fattats för att reglera stammen då den enligt länsstyrelsen är större än förvaltningsmålet om sex till åtta familjegrupper.

Det har dock inte flutit på smidigt för den som trodde det. Naturskyddsföreningen överklagade till förvaltningsrätten, som dock avslog överklagandet. Då valde bland andra Naturskyddsföreningen att överklaga till kammarrätten. De sistnämnda beslutade om inhibition, vilket innebar ett tillfälligt stopp för lodjursjakten tills ärendet blivit ordentligt prövat i domstol.

Jakten redan över i norra länet

I tisdags meddelade kammarrätten i Sundsvall att man upphäver det tillfälliga jaktstoppet och licensjakten på lodjur kunde då återupptas med omedelbar verkan.

Jägarna gav tummen upp till detta medan Naturskyddsföreningen var kritisk. Beslutet att upphäva jaktstoppet kommer nu överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

I Kalmar län fick som mest 16 lodjur skjutas under 2026 års licensjakt, men faktum är att jakten redan är över i den norra länsdelen. Under gårdagen fälldes nämligen fyra honor i norra länet. Två sköts i Oskarshamns kommun, en i Högsby och en i Hultsfred. Vikten var 23,3 kilo respektive 15,7, 15,2 och 14,2. Om tre produktiva hondjur över 14 kilo fälldes i jaktområdet skulle jakten avslutas.

Det är alltså precis det som har skett och på grund av att honkvoten är fylld är jakten redan nu avlyst. I södra länsdelen har en hane fällts och det skedde i Emmaboda kommun. Totalt finns det, enligt senaste inventeringsresultatet, 15 familjegrupper i länet och det motsvarar cirka 82 lodjur.