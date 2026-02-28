Lodjursjakten stoppas ändå – åtminstone tillfälligt

Förvaltningsrätten avslog Naturskyddsföreningens överklagande. Men det blir ändå inte någon lodjursjakt på söndagen. Åtminstone tillfälligt har den stoppats.

Under söndagen skulle lodjursjakten ha börjat i Sverige och nästan dubbelt så många lodjur skulle få skjutas jämfört med förra året.

Men nu står det klart att jakten stoppas. Åtminstone tillfälligt och i tio län, däribland Kalmar län.

"Det blir ingen lodjursjakt på söndag. Efter vårt snabba överklagande har kammarrätten nu tillfälligt stoppat jakten i 10 län. Jakten kan fortfarande få klartecken längre fram, men först ska den prövas ordentligt i domstol. Det här är en viktig delseger för lodjuren och för rättssäkerheten. Nu hoppas vi att domstolen går hela vägen och stoppar jakten som strider mot lagen", skriver Naturskyddsföreningen i sociala medier.

"Fruktansvärt uselt"

Förvaltningen gav alltså länsstyrelserna rätt i sina beslut om kvoter för årets jakt, men bland andra Naturskyddsföreningen överklagade detta till Kammarrätten. Nu har just Kammarrätten beslutat om inhibition, vilket innebär ett tillfälligt stopp för lodjursjakten tills ärendet blivit ordentligt prövat i domstol.

Tidigast nästa vecka kan saken prövas i rätten.

– Det här är fruktansvärt uselt. Jag vet inte vad man ska säga, man blir matt och ledsen när en förening där ingen drabbas av beslutet kan sätta käppar i hjulet på det här viset. En princip måste till – det måste bli ett slut på att domstolar som inte äger sakkunskap, slutar att bestämma över saker som de inte är experter på, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, till sajten Jakt & Jägare.

Länsstyrelsen hade beslutat att 16 lodjur fick fällas i Kalmar län.