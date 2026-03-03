BUTIK TVINGADES STÄNGA – FANNS DÖDA MÖSS I LOKALEN

Det hittades döda möss i lokalen. Butiken tvingades först stänga, men har nu fått öppna igen. Foto: MostPhotos

En livsmedelsbutik i Hultsfred tvingades stänga omedelbart, sedan det påträffats döda möss i lokalen vid en inspektion. – Det är väldigt ovanligt att vi stänger en butik, säger Caroline Gustavsson, livsmedelsinspektör. Nu har butiken dock fått öppna igen.

Till följd av att det är nya ägare till verksamheten genomförde miljö- och byggnadsförvaltningen en oanmäld livsmedelsinspektion i butiken den 24 februari.

Bland annat konstaterades brister i rengöringen och det Caroline Gustavsson ser som allra allvarligast var att det hittades döda möss på golvet i lagerlokalerna. Det påträffades också väldigt mycket musspillning på både golv och hyllor.

– Mestadels var det i lagerlokalen i källaren, men det fanns spår också i själva butiksdelen, berättar hon.

Beslut om omedelbar stängning

Caroline Gustavsson och hennes kollega Jenny Bälter fattade beslut om förbud enligt livsmedelslagstiftningen.

– Vi konstaterade att det var så pass allvarliga brister när det kommer till rengöring och skadedjursbekämpning, att vi valde att stänga butiken tillfälligt för att de skulle få bukt på det här.

Det här var i torsdags och redan dagen efter meddelade ägaren att butiken städats, varpå en ny kontroll gjordes.

– De hade gjort jättemycket, men vi konstaterade att det inte var helt klart, utan det fanns fortfarande spår av musspillning, så stängningen fortsatte under helgen.

Beslutet upphävt

Under måndagen konstaterades att man gjort de åtgärder som behövde göras för att förbudet skulle hävas.

– De har städat och säkrat att skadedjur inte tar sig in i lokalerna, så vi ansåg att det var okej igen, säger Caroline Gustavsson.

Hur allvarligt ser ni på det här?

– Det är en butik där det är mycket förpackningar, det är inte så mycket öppna livsmedel, men det är klart att möss och musspillning kan vara en fara för människors hälsa. Börjar de tugga på livsmedel som sedan säljs till en kund, så kan det vara en fara för människors hälsa, så vi ansåg att det var allvarligt och att vi hade skäl till att stänga för att de skulle få bukt på det.

Hur vanligt är det att det går så långt att en butik förbjuds att hålla öppet?

– Det är väldigt ovanligt. Jag har inte jobbat så jättelänge, men jag har en kollega som jobbat i åtta år, och hon har aldrig varit med om att stänga en butik. Så det är inget som händer särskilt ofta.

Är det aktuellt med en ny inspektion med tanke på att det blev beslut om förbud?

– Nu har vi gjort den här kontrollen och konstaterat att avvikelserna är åtgärdade, så de kommer inte ha besök förrän nästa år. Om det inte kommer in någon form av klagomål, då måste vi förstås följa upp det.

Så det blir inte tätare kontroller med tanke på allvarlighetsgraden?

– Den här verksamheten skulle ha två besök på en femårsperiod, men vi valde att lägga upp det så det blir fyra besök på en femårsperiod. Vi ansåg att avvikelsen var så pass allvarlig att vi ville ta upp dem i en högre klass, så vi vet att de fått ordning på det och att det håller i sig. Skulle det vara så att de sköter sig de kommande inspektionerna kan vi ta ner dem igen.