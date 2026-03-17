Fjärde gången på tio år för Djursdala i klassiska tävlingen: "Trodde vi skulle få skäll av rektorn"

Maja Höglander, Malin Linderson och Nils Gunnarsson ser fram emot Vi i femman. Foto: Simon Henriksson

Djursdala skola ska tävla i Vi i femman igen. Bakre raden från vänster: Axel Holmberg, Nils Gunnarsson, Axel Gunnarsson, My Fransson och Maja Höglander. Främre raden från vänster: Edvin Larsson, Svante Fransson, Saga Farne, Astrid Johansson och Melissa Aleksieva. Foto: Simon Henriksson

Fjärde gången på tio år. Djursdala skola har ännu en gång kvalificerat sig för klassiska "Vi i femman". – Vi trodde att vi skulle få skäll av rektorn, säger Maja Höglander.

På tisdagen avslöjade P4 Kalmar vilka åtta klasser som är klara för tävlingen Vi i femman. De allra flesta kommer från södra länsdelen och framför allt Kalmar, men för fjärde gången på ett decennium ska Djursdala skola försöka ta hem titeln.

Eleverna överraskades tidigare i dag av radions reporter.

– Vi trodde att vi skulle få skäll av rektorn. Det var lite skillnad när rektorn inte kom ensam, utan hade med sig P4 Kalmar också, säger Maja Höglander.

Hon har en särskild relation till anrika "Vi i femman".

– Både min storebror och min storasyster har varit med, så hade jag inte kommit med så hade jag varit den enda i vår familj, säger hon.

Har nutidskryss varje vecka

Eleverna gjorde uttagningen i fredags.

– Vi gjorde ett test i torsdags och så hade vi ett litet prov innan också. Annars har vi inte övat så mycket, säger Nils Gunnarsson.

Läraren Malin Linderson har varit med varje gång Djursdala skola tagit sig till "Vi i femman" de här fyra gångerna.

– Det är fantastiska elever, så det är så roligt och de är så väl värda det här. Vi har nutidskryss varje vecka om vad som händer i världen, men annars har vi inte övat specifikt inför det här, säger hon.

Ska hitta på en hejaremsa

Både Nils Gunnarsson och Maja Höglander beskriver att det blev en alldeles särskild stämning i klassrummet när beskedet kommit.

– När de berättade att vi var vidare – jag blev i chock, säger Nils.

– Vi hoppade och skrek. Fyrorna längst bort sa att de hörde oss genom väggen och deras lärare kom förbi och undrade vad som hände. Vi skrek av glädje och det var ganska hög volym, säger Maja.

I mitten av april drar "Vi i femman" igång. Edvin Larsson och My Fransson kommer representera klassen i buren och Svante Fransson samt Saga Farne är reserver, men alla i klassen är med och bidrar.

– Det är en poänggivande fråga som hela klassen gör, berättar Malin Linderson.

Dessutom ska man nu hitta på en hejaremsa.

– Så vi har lite jobb framöver.

– "En gris, en ko, en Djursdalabo", skojar Nils och får inte medhåll av Maja.

Alla i klassen utom Algot Carlsson var i skolan den här dagen.

– Jag ska ringa honom direkt när jag kommer hem, säger Nils.

Ska både vinna och förlora snyggt

Totalt var det 96 klasser som hade chansen och åtta som gick vidare till tävlingen.

– Nu satsar vi på att gå till final i alla fall, säger Nils och Maja.

Varför är Djursdala skola så framgångsrika i den här tävlingen?

– Eleverna är trygga, nyfikna, smarta, hjälper varandra och det är bra sammanhållning i gruppen, säger läraren Malin Linderson.

– Och vi är trevliga mot varandra, fyller Nils i.

Oavsett utgång känner man sig redan som vinnare.

– Det ska vara glada miner oavsett hur det går. Vi ska vinna snyggt och vi ska förlora snyggt. Det har vi pratat om. Den stora vinsten är att komma med bland de här åtta.

Totalt har Djursdala skola 55 elever.