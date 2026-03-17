Extrem Kalmardominans – här är årets lag i Vi i Femman

Farah Abadi är programledare för Vi i femman även i år. Foto: Pressbild

Kalmar och Öland dominerar årets upplaga av Vi i Femman i länet. Av lagen som kvalificerat sig till kvartsfinal är bara en från norra delen av länet: Djursdala skola från Vimmerby kommun.

Kvartsfinalerna i den klassiska frågesporten i SR avgörs mellan 14-17 april, semifinalerna 21-22 och den lokala finalen den 24 april. 29 april sänds Sverigefinalen med de tre bästa klasserna med Farah Abadi som programledare.

– Äntligen är det dags för Vi i femman! Jag har längtat i ett år. Det ska bli så roligt att ställa alla frågor och utse årets smartaste femteklassare, säger Farah Abadi som programleder både uttagningen och Sverigefinalen, i ett pressmeddelande.

Tusentals klasser i landet har nu försökt kvala in sig till kvartsfinalerna och i Kalmar län är det stor dominans för den södra länsdelen. Fyra av klasserna kommer från Kalmar kommun, två från Mörbylånga, en från Torsås och så en från Vimmerby.

Här är hela listan: