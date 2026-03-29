Så många miljoner lägre betalades ut i barnbidrag till föräldrar i länet

2019 betalade Försäkringskassan ut drygt 62 miljoner kronor i barnbidrag i länet. Nu handlar det om knappt 59 miljoner. En minskning med sex procent på sex år.

De låga födelsetalen i Sverige får förstås flera effekter. En handlar om barnbidraget.

Sett till hela landet minskade utbetalningarna med 4,6 procent i december 2025 jämfört med december 2019. Allra mest har utbetalningarna av barnbidrag minskat i Blekinge län följt av Västernorrland och Gävleborg.

Minst har utbetalningarna minskat i Uppsala, Halland och Gotland.

I Kalmar län låg utbetalningen från Försäkringskassan på 62,6 miljoner kronor i december 2019. Sex år senare var det 58,8 miljoner och en minskning med sex procent under de här sex åren.

– De senaste tio åren har födelsetalen i Sverige varit minskande och därför sjunker också utbetalningarna av barnbidrag, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Barnbidraget ligger på 1 250 kronor i månaden per barn. Flerbarnstillägget är 150 kronor för två barn och blir högre om du har fler barn. Bidraget betalas ut till vårdnadshavare fram till dess att barnet fyller 16 år.

I december 2025 betalades bidraget ut till 1,7 miljoner vårdnadshavare, varav 36 300 bor i Kalmar län.