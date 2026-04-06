Föreningens omfattande projekt – ska inventera drygt 500 torp

Lars-Åke och Roland Eklund har påbörjat arbetet med att sätta upp skyltar. Foto: Privat

En arbetsgrupp utsedd av hembygdsföreningen i Södra Vi bedriver nu ett omfattande projekt med att inventera drygt 500 torp i Södra Vi församling. På bilden ses Jan Svensson och Johan Blomberg. Bilden är ett montage.

På 60-talet hittade Maja Nestor och Karl-Erik Svensson drygt 500 gamla torp i Södra Vi församling. Varje torp dokumenterades och nu arbetar med hembygdsföreningen med en omfattande inventering. – Ju äldre man blir, desto mer nostalgisk blir man, säger Johan Blomberg från arbetsgruppen.

Det hela tog alltså sin början redan på 1960-talet. Det var då Maja Nestor och Karl-Erik Svensson började forska om gamla torp i Södra Vi församling. Över 500 torp hittades och dokumenterades. Vid varje torp sattes det upp fakta om just det torpet, vilka som bott där, när de flyttade och när torpet revs exempelvis.

Edmans smedja i Södra Vi tillverkade metallskyltar med torpets namn och dessa sattes upp.

– På 80-talet sattes det sedan upp inplastade och laminerade A4-skyltar med all information om torpen. Tidens tand har satt sina spår och de håller inte längre för sol, vind och regn. De har krackelerat och många av skyltarna är inte läsliga längre, berättar Johan Blomberg som är delaktig i den grupp som skapats.

Under förra året lyfte Johan Blomberg frågan till styrelsen för hembygdsföreningen i Södra Vi om de var villiga att bekosta en renovering av skyltarna.

– Jag fick ett positivt svar och vi bildade en liten arbetsgrupp.

Utöver Blomberg själv ingår också Anne-Marie Davidsson, Kristina Sonnerby, Per Samuelsson, Steve Ingström, Roland Eklund, Lars-Åke Eklund och Jan Svensson.

– Den här veckan har vi blivit klara med ett 20-tal torp som kommer sättas upp. Vi har tillverkat skyltarna i aluminium med ett screentryck av texten och den kommer att monteras på ett galvaniserat rör. De skyltar som är klara är torpen under Bomåla och Bäckhult.

Långlivat projekt

Det går att räkna med att det här blir ett projekt som lever länge.

– Nu kommer vi koncentrera oss till torp runt tätorterna Södra Vi och Gullringen. Vi inom arbetsgruppen börjar med det vi känner igen och hittar. Sedan håller en del av gruppen på att inventera torpen i Södra Vi och Gullringen och sedan vandrar vi ut därifrån. Vi kommer nog få ta hjälp av folk som bor på orterna också. Vi gör inte skyltarna förrän vi hittar torpet.

I den första etappen har man sagt att man ska klara av 250 torp.

– Vi klarar nog inte allt det här i år, utan det går nog in i nästa år också. Vi ska inte jäkta heller och det kommer ta ett tag att göra detta.

Varför är det viktigt att göra det här?

– Ju äldre man blir, desto mer nostalgisk blir man kring historia. Det har fallit på mig nu att för eftervärlden bevara det här. Det jobbet Maja Nestor gjorde med att forska fram allt det här är oerhört bra. Det känns bra att vi har kommit igång, men det är mycket mer jobb än jag hade tänkt mig.

Annons:

Fått bidrag

Arbetet påbörjades redan förra året, men det är i år man drar igång på allvar.

– Vi har en idé till och det är att vi ska göra en karta och markera ut torpet. Då ska man kunna få fram texten och GPS-punkterna, så att man kan leta upp torpet. Många släktforskar ju och vill hitta torp, så det kan bli till stor hjälp.

Projektet är inte billigt och man har sökt bidrag från stiftelser. Bland annat har man fått 80 000 kronor beviljat från Sparbanksstiftelsen.