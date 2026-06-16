Så många ton skräp plockades i länet under kampanjen

Håll Sverige Rents stora kampanj Skräpplockardagarna har avslutats för i år. 14 092 personer deltog i länet och här rensades nära åtta ton skräp bort.

Det var 22:a gången som kampanjen genomfördes och totalt i hela landet deltog 673 225 personer. 577 067 av dessa var barn från skolor, förskolor samt föreningar, företag och organisationer.

– Det är fantastiskt att så många barn engagerar sig i vår miljö. Deras insats gör skillnad, både här och nu men också på lång sikt eftersom den bygger en förståelse för hur viktigt det är att inte skräpa ner, säger Joakim Brodahl, vice vd för Håll Sverige Rent.

I Kalmar län var det 1 901 vuxna och 12 191 barn som deltog. Det motsvarar 28,5 procent av alla barn mellan 1 och 16 år i länet.

Bäst på att engagera barn sett till andel var Högsby, Torsås och Kalmar. I Kalmar var det 5 504 barn och 691 vuxna som var med under skräpplockardagarna. I Västervik var motsvarande siffror 662 respektive 111 och i Vimmerby 447 och 77. I Hultsfred rörde det sig om 304 respektive 84.

Totalt rensades Kalmar län på nära åtta ton skräp.