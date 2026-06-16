Dopningspreparat och narkotika – Vimmerbybo döms för dubbla brott

Kalmar tingsrätt dömer en man hemmahörande i Vimmerby kommun till dagsböter för ringa dopningsbrott och ringa narkotikabrott. Han erkänner narkotikabrottet men förnekar dopningsbrottet. Det sistnämnda förklarar han med att en italiensk läkare ska ha skrivit ut steroiderna legalt för några år sedan.

Enligt handlingarna ska han ha brukat narkotika och innehaft otillåtna dopningspreparat senvintern eller tidig vår i år. Som bevisning hade åklagaren åberopat beslagsprotokoll, NFC redovisning,

fotografier på dopingmedel, fotografier från husrannsakan och fotografi och

PM avseende utländskt recept för testosteron.

Erkänner narkotikabrott, förnekar dopningsbrott

Mannen erkänner att han olovligen använt cannabis och pregabalin men motsäger sig brott vad gäller dopningspreparaten. Enligt domen ska han olovligen innehaft en 2 ml ampull (250 mg/ml) innehållandes testosteronpropionat, testosteronfenylpropionat, testosteronisokaproat och testosterondekanoat, samt tre tabletter anastrozol, som allt är dopningsmedel.

Hans förklaring är att han fått steroiderna utskrivna av en italiensk läkare för 2 till 3 år sedan för medicinskt bruk. Av utredningen i målet framgår dock att de i beslagtagna testosteronvialen är på 250mg men i receptförskrivningen framgår att det avser doser om 200mg. Tingsrätten finner med anledning av detta att han är motbevisad och ska därför dömas i enlighet med åtalet.

Påföljden blir dagsböter, 60 dagsböter om 130 kr, på totalt 7 800 kr, kostnaden för provtagning och analys på 2600 kronor samt 1000 kronor till Brottsofferfonden.