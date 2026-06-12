”Tre fantastiska och tre tuffa år”

Zahraa El-Harake är klar med sina tre år på vård- och omsorgsprogrammet. – Jag sett fram emot den här dagen i alla år, säger hon.

Zahraa beskriver tre bitvis jobbiga år, åtminstone pluggmässigt.

– Jag är både bra och chockad. Det har inte sjunkit in än riktigt. Jag har sett fram emot den här dagen i alla år, det har varit fantastiska tre år och tre tuffa år. Det har varit jobbigt men kul. Plugget har varit jobbigt, men det är väl så det ska vara.

Framtiden ligger blank.

– Jag är inte helt säker än, jag kanske ska jobba eller kanske plugga. Jag kommer sommarjobba i Vimmerby och efter sommaren får jag se var livet tar mig. Jag har bott här i hela mitt liv och älskar Vimmerby, men jag kanske vill upptäckta något nytt också.

Hur blir kvällen?

– Vild kanske, vi får se.