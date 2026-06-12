Isa siktar på mediebranschen – ”Varit jättebra”

Isa Reimhult har trivts på Samhäll Media och vill fortsätta på samma spår. Foto: Jakob Karlsson

Tidningen Frizon firade 25 år i år. En som trivs med både tidningen och utbildningen är Isa Reimhult. – Det har varit jättebra med både Media och Frizon, säger hon.

Isa Reimhult var en av eleverna på Samhäll Media som producerade jubileumsutgåvan. I framtiden är siktet inställt på att jobba med media.

– Först ska jag sommarjobba och sedan har jag sökt lite medieutbildningar. Vi får se om det blir något med det eller om det får vänta lite.

Hur är känslan just nu?

– Det är jätteskönt att springa ut, det är något man sett fram emot hela gymnasietiden. Nu blir det flak, mottagning och så får vi se vad det blir ikväll.