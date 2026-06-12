Isa siktar på mediebranschen – ”Varit jättebra”

Isa Reimhult har trivts på Samhäll Media och vill fortsätta på samma spår.
Foto: Jakob Karlsson
Isa Reimhult var en av eleverna på Samhäll Media som producerade jubileumsutgåvan. I framtiden är siktet inställt på att jobba med media.
– Först ska jag sommarjobba och sedan har jag sökt lite medieutbildningar. Vi får se om det blir något med det eller om det får vänta lite.
Hur är känslan just nu?
– Det är jätteskönt att springa ut, det är något man sett fram emot hela gymnasietiden. Nu blir det flak, mottagning och så får vi se vad det blir ikväll.