Se många bilder från studenternas parad genom centrum

Innan utspring och flakåkning gick 2026 års studenter en kort parad genom de centrala delarna av Vimmerby för att visa upp sig.

Just den här dagen har studenterna sett fram emot under hela gymnasietiden.

Den fullspäckade studentdagen inleddes med champagnefrukost tidigt i morse och fortsatte med gemensam mösspåtagning, stipendieutdelning i kyrkan och lunch i matsalen.

Efter att ha sagt hejdå tillsammans med mentorerna var det dags för parad.

Paraden startade på asfaltplanen framför huvudentrén inne på skolgården och fortsatte runt stadens centrala delar med fanbärare och musikkår i spetsen.

Här ovan kan du se bilderna från paraden som följdes av familj, släkt, vänner och nyfikna Vimmerbybor.