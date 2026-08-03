SHL-meriterade Hampus får nyckelroll: "Alltid pirrigt i början"

25-årige Landsbrosonen Hampus Karlsson förväntas få en nyckelroll i årets Vimmerby Hockey-upplaga. Den SHL-meriterade centern ser fram emot en nystart här. – Jag har alltid gillat Vimmerbys engagemang när man mött dem tidigare, säger han.

Under måndagen samlades Vimmerby Hockeys trupp för första gången inför den säsong som ligger och väntar runt hörnet. Man inledde med fystester ute i Södra Vi och fortsatte sedan med frivillig is för att spelarna skulle få testa sina grejer.

En av spelarna som för första gången känner på Vimmerby är 25-årige Hampus Karlsson. Centern kommer från en lite tuffare säsong som assisterande lagkapten i IK Oskarshamn. Han har tidigare spelat SHL med just IKO och har även gjort 36 poäng på 52 matcher för Kalmar HC i Hockeyettan.

– Det är grymt kul att vara här och än så länge känns det bra, säger han till vår tidning när han precis varit på isen.

Att samlas med ett nytt lag på det här sättet skapar alltid speciella känslor.

– Det är alltid pirrigt i början, oavsett hur gammal man blir. Det är alltid pirrigt att starta en ny säsong och nu är jag ny, så då blir det ännu mer. Men jag har blivit omhändertagen på ett bra sätt och känner mig tacksam.

Pekas ut som nyckelpjäs

Hampus Karlsson ser övergången till Vimmerby som en nystart i karriären.

– Jag kände att jag behövde en omstart efter Oskarshamn och känner Eric (Karlsson) ganska bra sedan tidigare. Det ligger nära hem och är nära till Kalmar, där min tjej bor. Så allt kändes bra och jag har alltid gillat Vimmerbys engagemang när man mött dem. Man spelar tillsammans och för klubben och det håller jag själv högt i mina tankar. Det finns en gemenskap här och sedan har Vimmerby skickat många uppåt i ligorna och även i hierarkin i Hockeyallsvenskan. Många tar kliv här och det lockade också mycket. Därför föll valet på Vimmerby.

Eric Karlsson pekar också ut Hampus Karlsson som en nyckelpjäs i det blivande Vimmerby Hockey-laget som ska gå in på sin tredje säsong i Hockeyallsvenskan.

– Jag ger alltid hundra procent och spelar alltid för laget. Här hoppas jag på att få en lite större roll framåt och även göra lite poäng.

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"Finns mycket potential"

Efter de inledande fystesterna och efter att ha känt lite på isen såg han fram emot att få viss återhämtning under resten av dagen.

– Det gick bra, jag är väldigt nöjd. Många såg starka ut och på den fronten ska vi inte förlora många matcher.

Vad går det att ha för förväntningar på laget?

– Vi ska ta kliv från förra året. Då kom man tolva och jag tror att det går att utvecklas och bli ännu bättre. Vi ska kämpa uppåt i tabellen och man kommer få se ett lag som spelar för varandra, säger Hampus Karlsson.

Vimmerby har slagits för sin överlevnad båda säsongerna. Ska man förvänta sig det i år också?

– Det finns mycket potential i gruppen. Nu har jag inte sett alla på is, men jag tror att vi kan göra succé. Vi får se, men jag tycker att vi ska sikta högt.