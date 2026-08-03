LIVE: Dackarna jagar seger mot Indianerna – följ matchen med oss

Efter två raka förluster jagar Dackarna ett trendbrott hemma mot Indianerna. Följ den uppskjutna gratismatchen med oss.

Det var egentligen redan i juli som Dackarna skulle ha tagit emot Indianerna hemma på Skrotfrag Arena i en gratismatch. Men på grund av regnet fick matchen ställas in och därför körs den i kväll.

Dackarna har två raka förluster, men behöver i alla fall några poäng till för att säkra en slutspelsplats. Kanske kommer två av dem i kväll? Bonusen blir dock svår att nå eftersom Indianerna vann med stora siffror på sin hemmaplan.

Här nedan kan du följa matchen från första till sista heat.