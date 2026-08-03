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LIVE: Dackarna jagar seger mot Indianerna – följ matchen med oss

Artem Laguta och hans Dackarna möter Indianerna under måndagskvällen. Foto: Simon Henriksson

LIVE: Dackarna jagar seger mot Indianerna – följ matchen med oss

SPEEDWAY 03 augusti 2026 16.45

Efter två raka förluster jagar Dackarna ett trendbrott hemma mot Indianerna. Följ den uppskjutna gratismatchen med oss.

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Det var egentligen redan i juli som Dackarna skulle ha tagit emot Indianerna hemma på Skrotfrag Arena i en gratismatch. Men på grund av regnet fick matchen ställas in och därför körs den i kväll. 

Dackarna har två raka förluster, men behöver i alla fall några poäng till för att säkra en slutspelsplats. Kanske kommer två av dem i kväll? Bonusen blir dock svår att nå eftersom Indianerna vann med stora siffror på sin hemmaplan. 

Här nedan kan du följa matchen från första till sista heat. 

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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