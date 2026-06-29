Ingen Lambert men Tungate debuterar när Västervik möter Smederna

Robert Lambert är sedan tidigare aviserat inte tillgänglig för Västervik mot Smederna. Ersätter gör Rohan Tungate som gör sin debut i laget. Foto: Bildbyrån

I morgon tar Västervik Speedway emot Smederna med debut för nyförvärvet Rohan Tungate men samtidigt blir det blir utan deras ess Robert Lambert. Lagledare Mikael Teurnberg ger vår tidning sin syn på det tuffa toppmötet.

Att nu ha Tungate som ersättare för Jason Doyle ser Mikael som en förbättring för laget. Tungate skulle ha gjort sin första match tidigare mot Vargarna. På grund av regnet ställdes den in och körs istället den 27 juli.

– Doyle var ju egentligen själv en ersättare till Lambert de tillfällen han inte var tillgänglig och Tungate passar laget bättre med sitt snitt än Doyle, det öppnar för mer möjligheter. Jason ville ju köra hemma i engelska ligan och vara nära familjen – då ska inte vi stå i vägen.

Att Robert Lambert inte skulle vara tillgänglig den här matchen var aviserat sedan tidigare.

– Det är inget dramatiskt. Som vi berättat redan i våras var det klart att han inte skulle kunna köra det här datumet. Han var bara inte tillgänglig. I övrigt så har Rasmus Jensen kört mycket bra. Han har höjt sitt snitt mest av alla i laget. Även Jacob Thorsell har åkt bra senaste tiden.

Reserverna kommer att avgöra

Västervik och Smederna ligger tvåa och trea i tabellen och har bägge 10 lagpoäng – Rospiggarna som leder på 11 har kört en match mer. Innan Smederna ger sig av till Västervik ska de ta emot Lejonen hemma ikväll. Lejonen som i skrivande stund är fyra i tabellen på 8 lagpoäng ska enligt Teurnberg inte rå på Smederna som sannolikt kommer ha blivit nya serieledare när de kommer till Hejla Arena.

– Vad ska man säga, säsongen har varit bra för oss. Vi ska haka på Indianerna med den här matchen. Vi förlorade ju vår enda match mot Kumla vilket var lite surt. Vi ska försöka ta bonuspoängen mot Smederna med det blir stenhårt. Då måste våra reserver vara skärpta. Det är reservsidan som kommer avgöra matchen och där är vi tunna, det vet vi med oss. För övrigt verkar vädret bli bra och så spelar Sverige sin VM-match mot Frankrike så publiken kan fortsätta ner till stan och se den på storbildsskärm. Det kan nog bli en riktigt trevlig kväll. Det blir publikfest.