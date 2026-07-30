Verksamhet i Vimmerby fick åtgärdslista av Arbetsmiljöverket

Ett bageri i Vimmerby kommun har fått en kortare lista på brister i arbetsmiljön efter en inspektion av Arbetsmiljöverket. Dessa ska vara åtgärdade till återkontrollen i höst. Foto: MostPhotos

Vid en inspektion på en verksamhet i Vimmerby kommun fann Arbetsmiljöverkets inspektör en handfull brister som nu måste åtgärdas inför återkontrollen. Bland annat saknades ett larm i frysrum och att personalen saknade kunskap om var brandsläckarna var placerade.

Kontrollen gjordes den 14 juli och den första bristen var att det saknades larm i frysrum. Om någon av misstag blir inlåst där finns en allvarlig hälsorisk och nu ska arbetsgivaren se till att det installeras en tillförlitlig, synlig och lättåtkomlig anordning med ljud- och ljussignaler.

Arbetsgivaren ska också se till att larmet kontrolleras regelbundet.

Skyddsglasögon och spolningsanordning

Arbetsmiljöverket noterar att det saknades skyddsglasögon trots att man hanterar frätande maskindiskmedel i verksamheten och att sådana måste finnas tillgängliga.

Tredje anmärkningen är att det saknas ögonspolningsanordning där de frätande diskmedlen hanteras. Därför måste en lättåtkomlig anordning monteras i direkt anslutning till platsen.

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Måste instruera om brandsläckarna

Den fjärde anmärkningen gäller att det under inspektionen framkom att arbetstagarna inte kände till var brandsläckarna fanns. Släckarna saknade dessutom skyltning.

Arbetsmiljöverket skriver att arbetsgivaren ska se till att alla arbetstagare instrueras om var släckarna är placerade och att skyltning måste komma på plats.

Åtgärderna kommer följas upp vid en oanmäld återkontroll.